Първият за сезона сняг заваля в Румъния, съобщават от Националната метеорологична администрация. Зимна обстановка е регистрирана по най-високите части на Южните Карпати, предава кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.
Дебела снежна покривка се образува на най-известния планински път Трансфъгъръшан. Най-много е натрупало при езерото Бъля, където температурата падна до минус два градуса. За да поддържат пътя проходим, екипите са задействали две машини и са разпръснали над пет тона сол, предават местните медии.
Iarna a venit peste noapte pe Transfăgărășan. Ninge viscolit, iar drumarii intervin cu utilaje cu lamă și peste 5 tone de sare spre Bâlea Lac / VIDEO— Libertatea (@libertatea) September 23, 2026
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Властите съветват шофьорите, планиращи пътуване в района, предварително да се информират за метеорологичните условия и да тръгват на път само ако превозните им средства са подходящо оборудвани за зимата.
Времето в Румъния се промени драстично в южните и западните райони, където досега се наблюдаваха летни температури. Термометрите отчитат спад от 10 градуса.
A venit prima ninsoare din acest sezon! A nins la Bâlea Lac, în munţii Făgăraş, au fost -2 grade FOTO https://t.co/MzLr5IhTzC— Sebastian Dan (@newsbv) September 22, 2026
Рязкото застудяване е част от преминаващ през Балканите студен атмосферен фронт. Метеоролозите предупреждават, че през следващите дни температурите ще се понижат още повече и в централната част на страната дневните температури няма да надвишават 12 градуса. Днес в 11 ч. местно (и българско) време в Букурещ живакът в термометрите показваше 14 градуса.
На височина над 1700 метра ще има нови валежи, включително от мокър сняг и сняг. През уикенда времето ще се подобри, като се очаква леко повишение на температурите.