Проблемите със зрението при децата често остават незабелязани, особено в най-ранната възраст. Докато възрастните сравнително лесно разбират, че имат проблем с очите и търсят специалист, бебетата и малките деца не могат да опишат какво не виждат добре.

Около 25% от учениците имат проблеми със зрението, а при по-малките деца делът е между 5 и 10%. Затова ранното установяване на очните аномалии е важно както за навременното лечение, така и за предотвратяването на усложнения.

Кои са най-честите проблеми?

При децата се срещат различни рефрактивни аномалии - далекогледство, късогледство, астигматизъм и амблиопия, позната като „мързеливо око“.

По-рядко могат да се наблюдават и по-сериозни състояния като кривогледство, катаракта, глаукома и ретинопатия.

При забавяне на лечението могат да се развият усложнения, които се лекуват по-трудно и продължително.

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Кога бебето трябва да бъде прегледано?

Ранен очен преглед е необходим при някои рискови ситуации. Това важи за силно недоносени бебета, при трудно раждане или продължително лечение с кислород, както и когато родителите имат тежки, особено наследствени, очни заболявания.

Консултация с офталмолог е необходима и при видими промени в очите – неестествено големи или изпъкнали очи, мътнина или други аномалии.

Сред сигналите е и силното кривогледство. При бебетата лекото кривогледство обикновено е физиологично и може да премине до шестия месец. Ако продължи след този период, е добре да се потърси помощ от специалист.

Родителите трябва да обърнат внимание и ако детето приближава играчките или книжките прекалено близо до очите си или ги отдалечава, за да ги разгледа. Други признаци са неестественото накланяне на главата при фиксиране на предмет, присвиването на очите, постоянното зачервяване, сълзенето или честото търкане на очите.

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Какво да следим при по-големите деца?

При по-големите деца сигнал за проблем може да бъде избягването на занимания, които изискват добро зрение – рисуване, четене или разглеждане на книжки.

Главоболието също може да бъде насочващ признак.

Детският очен преглед е специфичен, тъй като малките деца невинаги могат да съдействат на лекаря. Затова той се извършва в детски офталмологичен кабинет.

Дори когато няма видими отклонения, очното зрение е добре да бъде проверено около третата година и преди детето да тръгне на училище.

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Профилактиката е важна

Грижата за детското зрение не се изчерпва с прегледите. В ежедневието е важно да се ограничава и времето пред дигитални устройства - телевизори, таблети, телефони и игри, особено в ранната възраст.

Децата имат нужда от повече движение и игра, а не да прекарват продължително време пред екран.

Темите за детското здраве и развитието на най-малките ще бъдат сред акцентите и на предстоящото събитие на „Ох, на мама!“ и Нет Инфо в Пловдив.

Благодарим Ви за огромния интерес към Събитието за бременни и родители на „Ох, на мама!“.

Местата за лекционната програма вече са запълнени, но вратите ни остават отворени за Вас! Заповядайте на 26 септември в нашата експо зона, където ще можете да се срещнете с партньорите на събитието, да откриете полезни продукти и услуги и да станете част от атмосферата на „Ох, на мама!“.

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив , на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България , и To Be Smart , нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“ , Purina® PRO PLAN® , NAN 3 , Gerber , Д-р Даниел Ставрев , ЕЛАНА Фонд Мениджмънт , както и на нашите партньори Great Wall Motor , Goto jewellery and diamonds , A-Derma , Кendy Pharma , Софарма АД , Uriage , Детско креативно пространство „Космос“ , Unicorn Baby , SmartyKids България , Code SPARK , Witkid.bg , DEVIN Изворна , Лаборатории Русев , Bioshield , BioAmica , Biozin Kids , МетЛайф България , Заспивай , ЙАЛОКЛИЙН , Lansinoh , Huggy Bear , OneEco , Little Wonders , Meriboo , BioGaia® , Alvina Baby , 1001 Пантофки , „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“ , Термо Смарт ЕООД , ASTRATEX , Бочко , Maternea и Издателство „Пътечки“ , Вълебният Леген и Carrot .