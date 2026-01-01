Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на речта си пред Общото събрание на ООН, че Куба е "провалена държава" и на комунистическия остров ще дойде свободата, предаде Ройтерс.

“Администрацията ми също иска фундаментална промяна на ситуацията в Куба, където комунистическият режим е под голям натиск - най-големият натиск, който е изпитвал. Това е абсолютно провалена държава, тя пропада, както никога преди и ще падне”, заяви Тръмп.

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“Комунизмът никога няма да дойде в Америка, но свободата ще дойде в Куба”, добави той.

Кубинската делегация напусна залата в знак на протест по време на изказването на американския президент.

САЩ поддържат търговско ембарго над Куба в продължение на повече от 60 години, а администрацията на Тръмп увеличи натиска над комунистическото правителство на острова, след като през януари използва армията си, за да отстрани венецуелския президент Николас Мадуро.

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Тръмп и в миналото е наричал Куба "провалена държава", включително през юни, когато каза, че САЩ имат някои много добри планове за страната и ще се погрижат за нея.

Хавана се противопоставя на Вашингтон от десетилетия, след революцията на Фидел Кастро през 1959 г.

Тръмп е силно подкрепян от твърдолинейните американци с кубински произход във Флорида, които от десетилетия оказват натиск за предизвикана от САЩ смяна на режима.

Президентът републиканец ясно заяви, че иска да види промяна в родината им.