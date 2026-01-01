Политиците у нас отправиха поздравления по повод Деня на независимостта на България – 22 септември.

Радев: Независимостта изисква отговорност и единство

В поздравлението си премиерът Румен Радев припомня историческото значение на 22 септември 1908 г., когато България е провъзгласена за независима държава и се връща в семейството на суверенните европейски страни.

По думите му водачите на нова България са изпълнили историческата си мисия, като са постигнали пълното възстановяване на българската държавност.

„България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания, срещу чужди вмешателства, в последвалите войни за национално обединение, в името на своето бъдеще“, посочва Радев.

Той подчертава, че съхраняването на независимостта изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни усилия.

„Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване“, пише премиерът и завършва с поздрав: „Честит празник!“.

Борисов: Независимостта започва от свободния човек

„Независимостта започва от свободния човек – свободен да работи, да създава, да предприема и сам да определя бъдещето си“, пише Борисов в публикация във Facebook.

Той заявява, че вярва в силна България, която пази традициите си, гарантира ред и сигурност, уважава труда и дава свобода на способните и предприемчивите.

„Преди 118 години България заяви, че сама ще определя съдбата си. Наша отговорност е да пазим тази независимост всеки ден“, посочва лидерът на ГЕРБ.

Борисов също отправя поздрав по повод празника: „Честит Ден на независимостта!“.

Пеевски: Да ценим и пазим своята независимост и свобода

Лидерът на ДПС Делян Пеевски призова българите да ценят и пазят свободата и независимостта на страната.

В поздравлението, разпространено от пресцентъра на партията, се припомня, че преди 118 години България е провъзгласена за независима държава благодарение на смели политически решения и отговорност.

„С този велик акт, страната ни се превръща в свободна, равноправна и независима европейска държава“, се посочва в публикацията.

Пеевски отправя пожелание независимостта да бъде съхранена, за да продължи развитието на страната към сигурна и стабилна България.

„Нека ценим и пазим тази свобода и независимост, за да продължим пътя на развитие, който води към една сигурна и стабилна България“, гласи посланието на лидера на ДПС.

Той завършва с думите: „Честит национален празник!“.