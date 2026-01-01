29-годишна жена е задържана пред детска градина в София за притежание на няколко вида наркотици. Жената е криминално проявена и има регистрация за кражби.

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В 6 РПУ е получена информация за жена, разпространяваща наркотици в района на детска градина в жк "Хиподрума", каза зам.-началникът на Шесто РУ Асен Ушатов.

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Около 12:20 часа срещу детската градина е спрял автомобил, управляван от жена, която с поведението си е привлякла вниманието на полицията. Веществата са били скрити, но по-късно открити от полицията. Тя е признала, че намерените пликчета съдържат марихуана, екстази, кокаин, амфетамин, кристал. При първоначалния разговор жената признава, че от месец се занимава с разпространението на наркотици.

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„Изключително притеснително е, че това се случва пред детска градина и затова реагирахме незабавно“, заяви Ушатов.

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Жената е паркирала автомобила и след това е задържана. Очаква се на по-късен етап да стане ясно като количество и като вид какви са наркотичните вещества. Жената остава задържана за 24 часа и материалите ще бъдат докладвани на СГП.