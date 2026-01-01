Пресли Гербер, синът на Синди Крауфорд, е починал на 27 години - смъртта му е потвърдена от представител на Крауфорд и съдебната служба в Лос Анджелис; причината за смъртта засега не е посочена, пише Vesti.bg , позовавайки се на CNN.

От офиса на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис съобщиха, че Гербер е починал в неделя, докато се е намирал в рехабилитационен център. Причината за смъртта не е посочена.

Пиарът на Крауфорд потвърди новината пред CNN, заявявайки: „Семейството моли за уединение в този изключително труден и болезнен момент.“

Роден в Калифорния през 1999 г., Гербер е едно от двете деца на Крауфорд и бизнесмена Ранд Гербер. Подобно на сестра си Кая Гербер, той навлиза в света на модата още в ранна възраст, като дебютира на модния подиум за италианската марка Moschino едва на 16 години.

Впоследствие той дефилира за марки като Burberry, Dolce & Gabbana и Bottega Veneta, както и за американските Tommy Hilfiger и Ralph Lauren. Гербер участва в рекламни кампании на Calvin Klein, Celine, Pepsi и Omega, а също така се появява в списания като GQ Style и The New York Times Style Magazine.

Според биографията му в агенцията DNA Model Management, която подписва договор с Гербер през 2019 г., той се е занимавал и с инвестиции и предприемачество. DNA Model Management, която представлява също сестра му, както и известни имена от света на модата като Емили Ратайковски и Адвоа Абоа.

През последните години Гербер открито говори за проблемите си с психичното здраве и употребата на наркотици. В участието си в подкаста Studio 22 през 2023 г. той разказва за желанието си да използва публичните си платформи, за да повишава осведомеността по въпросите на психичното здраве, определяйки темата като „толкова голяма част от живота ми“.

Той създава собствена инициатива „Понеделници за психичното здраве“ („Mental Health Mondays“) и работи с неправителствени организации, сред които базираната в Лос Анджелис благотворителна организация за бездомни A Sense of Home, според DNA Model Management.

През декември миналата година Гербер публикува в Instagram видео, в което подробно разказва за употребата си на лекарства, отпускани по лекарско предписание, включително антидепресанти и Xanax за паническите си атаки.

„За съжаление, напоследък преживях много загуби под различни форми“, казва той във видеото, което впоследствие е премахнато. „Това не е извинение, но е причината да се намирам там, където съм сега“, казва той.

По това време Крауфорд коментира видеото с думите: „Пресли, обичаме те и не си сам.“

По-скоро, през юли, 60-годишната супермоделка публикува във Facebook послание по повод 27-ия рожден ден на сина си, като написа: „Толкова се гордея с мъжа, в когото си се превърнал, но винаги ще те виждам като моето малко момче!“

По-рано този месец Кая говори за проблемите на брат си със зависимостите в септемврийския брой на американското списание Vogue.

„Когато нещо подобно се случи в едно семейство, то някак изравнява всички“, казва тя. „Мисля, че това е и причината да започна да се определям като лесната за отглеждане. Никога да не искам да моля за помощ“, казва Кая.

Тя продължава да говори с признание за ролята на брат си в семейството.

„През по-голямата част от живота ни родителите ми бяха много, много затворени и не споделяха нищо, а сега имаме този невероятен учител в лицето на брат ми, който казва: „Ще бъда много човечен пред всички“, казва тя, цитирана от изданието.