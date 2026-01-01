Къмпингари, решили да изкарат нощта в палатка край софийското село Локорско, бяха неприятно изненадани от внезапната поява на две мечки. По думите им, цитирани от БГНЕС, дивите животни са нападнали къмпинга им.

Инцидентът се е разиграл през нощта в гората. Туристите решили да нощуват сред природата в събота срещу неделя в гористия район над селото в район Нови Искър, на около километър след края на асфалтирания път по направление към местността Драгуната.

Внезапно обаче били изненадани от появата на дивите животни, които атакували къмпинга им. По непотвърдена информация, въпреки огромния шок и стрес, туристите са успели да се отърват без наранявания.

Кметът на село Локорско Цветелина Гаврилова призова за повишено внимание от страна на гражданите. Впоследствие бяха разпространени предупреждения към всички, които планират разходки, преходи или нощуване на открито в Стара планина в този регион, да бъдат бдителни.

Къмпингуването извън официално обособените за целта зони крие сериозни рискове, особено в райони с потенциално присъствие на едър хищник, предупреждават природозащитниците и горски служители. Те съветват туристите да спазват стриктно правилата за безопасност, като не оставят храна, отпадъци или хранителни продукти около палатките. Ароматът им привлича животните.

При евентуална среща с мечка хората трябва да запазят хладнокръвие, като избягват резки движения и бягане.