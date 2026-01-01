„Лукойл Нефтохим Бургас“ не може да използва печалбата си за изкуствено намаляване на цените на горивата, тъй като това би довело до декапитализация на дружеството. Това означава, че потребителите не трябва да очакват поевтиняване на бензина и дизела за сметка на рафинерията, въпреки че тя работи на минимален марж и разполага с достатъчно суровини.

Това стана ясно от изявление на новия особен управител на предприятието Евгени Симеонов в интервю за „Говори сега“ по БНТ. Според него подобна мярка е опасна, защото след няколко месеца дружеството няма да има средства за закупуване на суров петрол.

Държавни мерки и пазарни реалности

Симеонов определи мерките на правителството срещу високите цени като „разумни“. Той конкретно посочи отпадането на акциза на пропан-бутана като „много добра мярка“, тъй като този тип гориво се използва от най-уязвимата част от обществото не само за транспорт, но и за битови нужди. Според него високата цена на дизела в Европа и САЩ в момента се дължи на спирането на износа от Русия след атаките с дронове срещу руски рафинерии.

Особеният управител увери, че рафинерията и „Лукойл България“ работят на минимален марж и българският потребител не е натоварен с допълнителна цена заради печалбата на дружеството. Въпреки че към момента компанията отчита положителен финансов резултат, Симеонов подчерта, че е твърде рано да се прогнозира как ще завърши годината.

Производство и доставки: Откъде идва петролът за България?

Рафинерията в Бургас вече не използва руски петрол и Симеонов заяви, че като особен управител е гарант за това. „Нито е влизал, нито ще излиза“, категоричен беше той. По неговите думи предприятието в момента преработва над 52 типа нефт, доставян от различни точки на света, включително Южна Америка, Африка, Либия, Ирак и Норвегия.

Симеонов уточни, че разговорите между българското правителство и собственика на „Лукойл“ не са включвали договорки за доставки на суров петрол, а са били свързани с управлението и защитата на активите на компанията. Той добави, че рафинерията разполага с достатъчно суровина, за да изнася дизел и газьол, без това да застраши вътрешния пазар, като очаква парламентът скоро да отмени забраната за износ.

Оперативни разходи и бъдеще на рафинерията

Сред сериозните разходи пред дружеството Симеонов изтъкна плащане от над 30 милиона лева за въглеродни емисии, направено само преди дни. Допълнително натоварване представляват и високите застраховки на корабите, преминаващи през Черно море, заради риска от военни действия.

Въпреки трудностите, рафинерията работи нормално, като през последните месеци дори е повишила преработката, според думите на Симеонов. Следващият голям капитален ремонт е планиран за 2028 г., като междувременно се извършва цялата необходима текуща поддръжка, което гарантира оперативната стабилност на предприятието.