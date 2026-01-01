Кметът Пенчо Милков откри петото издание на Празника на торта „Гараш“, който тази година за първи път се провежда в два дни – 19 и 20 септември.

В центъра на града отново се срещат сладкарското изкуство, историята на Русе, музиката и забавленията, а програмата превръща пространството около площад „Свобода“, Доходното здание и Държавна опера – Русе в празнична зона за жители и гости на града. Събитието се организира от Община Русе, ОП „Русе Арт“ и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.

БТА

„Торта „Гараш“ е създадена в Русе преди повече от век, но историята ѝ продължава да се пише и днес. Всяко ново издание на този празник показва, че можем да пазим една традиция, като едновременно с това ѝ даваме нови вкусове, идеи и лица. Най-хубавото е, че около една торта успяваме да съберем хора от различни поколения и да покажем на гостите на Русе история, която има собствен вкус“, каза Пенчо Милков, давайки официален старт на най-сладкото събитие.

Община Русе

Торта „Гараш“ завладява Русе: Детски занимания, музика, изкуство и изненади очакват жители и гости на града

На откриването присъства и заместник-кметът Златомира Стефанова, която отправи приветствие към участниците и гостите на празника. „Това събитие е толкова специално, защото има силата да ни събира“, заяви тя.

БТА

Непосредствено след официалното откриване започна и конкурсът за най-добра торта „Гараш“, който тази година събра рекорден брой участници – 148 любители сладкари от цялата страна.

Община Русе

Те се състезават в три категории – традиционна торта „Гараш“, модерна интерпретация на десерта и домашна торта „Гараш“ – „Рецепта от стария тефтер“. Творбите се оценяват от професионално жури, а освен призовите места са предвидени и специалните отличия „Най-атрактивна торта“, „Торта „Гараш“ на публиката“, „Най-вкусна торта“, „Най-добра история за домашна торта“, „Тортата на Русе“. Всеки участник ще получи поощрителна награда.

БТА

След началото на конкурса програмата продължава с много събития на различни места в центъра на Русе. До Паметника на Свободата посетителите могат да разгледат Алея „Модни пространства“ с фото кътове, вдъхновени от виенска сладкарница и шивашко ателие от края на XIX век, творческа работилница и базар с ръчно изработени изделия.

На Ларгото пред Държавна опера – Русе шеф Иван Александров и екипът му провеждат детски сладкарски мастър класове, в които малките участници могат сами да приготвят и декорират сладки изделия. В програмата са включени още „Детска торта „Гараш“, анимация за деца от Художествената галерия – Русе и инициативи на Академия „Деца шампиони“.

Община Русе

За любителите на историята са предвидени безплатни пешеходни туристически обиколки с екскурзовод, които предлагат на жители и гости на града различен поглед към Русе – през историите и местата, оформили неговия облик. В програмата има и специално събитие „Класическа музика и шоколад“, което съчетава две различни изкуства в рамките на празника.

БТА

В съботната вечер публиката ще може да гледа безплатно детския български филм „Ема и Шоколандия“ от 17 ч. в Голямата зала на Доходното здание. След това празничната програма продължава с DJ Groovy George, а от 20 ч. на сцената пред Община Русе излиза сръбската трибют група „Queen Sensation“ с концерт, посветен на вечните хитове на „Queen“. Вечерта ще завърши с лазерно шоу на Анди Фолкнър.

БТА

Вторият ден на празника /20 септември/ ще продължи с детски сладкарски занимания, Алея „Модни пространства“, кулинарни демонстрации и още активности за деца и възрастни. Кулминацията на конкурсната програма ще бъде в 15 ч. на сцената пред Община Русе, когато ще бъдат наградени победителите в трите категории за най-добра торта „Гараш“.

Община Русе

В неделната вечер празникът ще продължи с DJ Groovy George, танцовия спектакъл „Пулсът на деня“ на възпитаници на ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“, изпълнения на Кристиян Илков и концерт на Роби от 20 ч., който ще постави финала на двудневната програма.