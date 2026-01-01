Норвежкият кралски двор разкри подробности за саркофага на крал Харалд Пети, който почина на 28 август, предаде Франс прес.

Саркофагът е с форма на кораб и е изработен от скала, способна да абсорбира въглероден диоксид (CO₂).

Погребението на монарха, издъхнал на 89-годишна възраст, се състоя на 9 септември в Осло. Досега обаче нямаше много информация за мястото на последния му покой.

Саркофагът е разположен в кралския мавзолей в крепостта Акешюс. Той е изработен от оливин - зеленикава скала на около 400 милиона години, добивана в Западна Норвегия, се посочва в изявление на двореца.

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"Зеленикавият оливин може да абсорбира CO₂ - свойство, изтъкнато от дизайнерите като символ на любовта на крал Харалд Пети и кралица Соня към природата и на грижата им за бъдещите поколения", се казва още в съобщението.

Саркофагът има формата на кораб - препратка както към страстта на крал Харалд Пети към морето, така и към древните погребални обичаи, по-специално на викингите, при които плавателен съд е съпътствал покойника в отвъдното, отбелязват от двореца.

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Саркофагът, чиято изработка е струвала 20 милиона крони (около 1,7 милиона евро), е поставен до други два. Единият, изработен от бял мрамор, се намира в центъра на помещението и съхранява тленните останки на първия крал от настоящата династия - Хокон Седми - дядото на крал Харалд Пети, както и на неговата съпруга - кралица Мод.

Другият, изработен от тъмнозелен бронз, е предназначен за родителите на Харалд - крал Олаф Пети и престолонаследницата Марта.