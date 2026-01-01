Оператори на дронове от 1-ви самостоятелен щурмови полк нанесоха удар по самоходна установка на руската ракетна система „Бук-М1“ земя-въздух в Запорожка област, съобщи полкът във Фейсбук, като разпространи и видеокадри от удара, предаде Укринформ.

Агенцията отбелязва, че „Бук-М1“ е ракетна система земя-въздух със среден обсег, предназначена за прехващане на самолети, хеликоптери и крилати ракети.

Украинските защитници са използвали бойни дронове „Дарт“ и „Котихорошко“, за да нанесат въздушния удар по целта.