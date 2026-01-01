Майка и син пострадаха при нападение след забележка за силна музика в Русе, съобщиха от полицията.

На 16 септември е подаден сигнал за двамата, които са потърсили медицинска помощ в болница, след като са пострадали при побоя.

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Установено е, че на адрес в района на жк „Тракция“ мъж се е намирал в дома на майка си. В съседна къща четирима мъже употребявали алкохол и нарушавали обществения ред с висока музика.

След направена забележка и отправена молба музиката да бъде намалена възникнал конфликт, при който мъжът бил нападнат и бит от четиримата. При опит да предотврати физическата саморазправа неговата майка също получила удари по главата и рамото.

Служителите на реда са установили участниците в конфликта и по случая се води разследване.