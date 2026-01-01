Софийският апелативен съд ще се произнесе в срок по искането на бившия полицай Симона Радева за възобновяване на наказателно дело срещу нея и връщане за ново разглеждане от съда, както и спиране на изпълнение на наказание „лишаване от свобода“.

Радева беше осъдена на три години и шест месеца затвор за укривателството на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви на 5 юли 2022 година.

Пред съда днес Радева поиска намаляване на наказанието и замяната му с условно. „Имам малко дете, което има нужда от мен“, каза тя.

Адвокатите ѝ Ивайло Найденов и Марио Найденов посочиха пред съда, че по делото има процесуални нарушения, като беше отбелязано, че присъдата се базира на предположения. Според прокуратурата искането за възобновяване на делото е неоснователно.