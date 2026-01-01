Това за мен е кражба от държавния бюджет и е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба, каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента по повод предложените мерки от правителството за намаляване на цените на горивата.

Срещу скъпите горива: Без акциз върху пропан-бутана, помощ за домакинства, земеделци и транспорт

По думите му това е абсурдна мярка и единственото решение е намаляване на ДДС на горивата. Така няма да има нужда от питане на Европейската комисия, с която се оправдава премиерът Румен Радев, посочи Костадинов.

Ако направите анализ на земеделския сектор, ще видите, че над 90% от субсидиите отиват в 800 юридически и физически лица, свързани едни с други, които не са милионери, а милиардери, обясни той.

Той коментира, че предложението за акциза на пропан-брутан е лъжа. Тепърва ще направим анализ, но ако става въпрос за намаляване с 44 евроцента, това означава, че субсидията е 30% върху един литър, което няма как да стане. На практика това елиминира акциза, а те това не го пишат, каза Костадинов.

Костадин Костадинов отбеляза, че предлагат проект за поправка на Конституцията, касаещ вписването на допълнителна алинея в чл. 6 на още две книжовни норми на българския език - "македонската книжовна норма и банатската книжовна норма". Днес поправката ще бъде изпратена до парламентарните групи, без ДПС със запитване дали биха я подкрепили, добави той.

Нямаме регламентиран статут на българската азбука, а такъв ние предлагаме в Закона за българския език, обясни лидерът на "Възраждане". Той посочи, че на сградите на български официални институции пише на английски език и добави, че българската азбука се превръща в екзотика в собствената ни държава.