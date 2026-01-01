Посланичката на ЕС в Украйна Катарина Матернова заяви, че украинската столица Киев се е превърнала във фронтови град, понеже е подлагана на руски атаки и денем, и нощем, предаде Укринформ.

Матернова изрази тази позиция в социалната мрежа Екс в отговор на днешните масирани руски удари по украински градове.

„Киев се превърна във фронтови град. От 27 август сме подложени на атаки както през нощта, така и през деня“, написа Матернова.

Масиран руски удар по Киев: Най-малко 13 убити и над 80 ранени при ракетна атака (ВИДЕО)

Тя отбеляза, че снощи Русия е предприела масирана комбинирана атака срещу Украйна, като е имало няколко вълни от удари. Атаката е продължила през почти цялата нощ. Русия е изстреляла десетки балистични и крилати ракети и е изпратила стотици дронове, повече от половината от които са били с реактивни двигатели.

Киевска, Запорожка и Одеска област са били основна мишена на ударите. Има щети по жилищни сгради. Само в Киев са ранени повече от 10 души, включително деца. Тази сутрин дрон е поразил многоетажна жилищна сграда.

„От края на август Киев вече е подложен на терор от новите дронове с реактивен двигател. Те са по-бързи и много по-трудни за прехващане. Атаките продължават с часове. Хората вече не могат да спят нощем. Само от началото на август броят на загиналите и ранените в Киев и областта е близо 120 души. И продължава да расте“, подчерта Матернова.

Масиран руски удар по Киев: Най-малко 17 убити и над 90 ранени при ракетна атака (ВИДЕО)

Посланичката на ЕС в Украйна добави, че Русия все по-често атакува цивилния транспорт. Тя посочи, че на 16 септември е бил атакуван пътнически влак в Николаевска област, като всички 168 пасажери и служители на железницата са били евакуирани.

„Обичам украинските влакове. Обичам да пътувам с тях. И днес все още е така, но вече изпитвам страх“, продължи Матернова.

Руското външно министерство определи украинската железопътна инфраструктура като „легитимна военна цел“ и заяви, че никой не може да гарантира безопасността на западните политици и дипломати, посещаващи Украйна, припомни тя.

„Това не е предупреждение. Това е признание“, подчерта Матернова. „Русия превърна Киев във фронтова линия, а цивилните – в мишени“, обобщи европейският дипломат.

По-рано днес Укринформ съобщи, че броят на ранените при снощната руска атака срещу Киев е нараснал на 20 души.