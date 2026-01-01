Окръжният съд в Стара Загора наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 45-годишен мъж, обвинен в държане с цел разпространение марихуана в особено големи размери, както и отглеждал растения от рода на конопа. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

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Спрямо обвиняемия са повдигнати две обвинения. Първото е за това, че на 14 септември в старозагорското село Змейово без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - коноп (марихуана, канабис) в особено големи размери. Общата стойност на наркотичните вещества, съгласно заключението на извършена физико-химическа експертиза, възлиза на 725 812,77 евро.

Второто обвинение, за което мъжът е привлечен към наказателна отговорност е за това, че е отглеждал 368 броя растения от рода на коноп (марихуана, канабис).

Магистратите са намери, че от събраните на този етап в хода на досъдебното производство доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършител на престъпленията, за които е започнато досъдебното производство.

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Съдът е счел, деянията са с висока степен на обществена опасност предвид държаните наркотични вещества не само като количество, но и като стойност.

Определението на съда може да бъде обжалвано. Припомняме, че при специализирана полицейска операция в началото на седмицата над 70 килограма марихуана и 368 растения от рода на конопа бяха открити в наркооранжерия в къща в старозагорското село Змейово.