Внасяме промени в Закона за държавен вестник, които ще задължат президентството да публикува издадените укази за помилване, съобщи лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг в Народното събрание.

Василев посочи, че е включена разпоредба, с която всички непубликувани укази до момента също да бъдат публикувани.

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Вече трети ден госпожа Йотова не публикува указите за помилване, които е издала през последните години, в това число и указа за петимата помилвани наркотрафиканти. Българските граждани трябва да знаят кой точно е помилван и защо, каза още Василев.

По повод отстраняването на госпожа Пушкарова, предишният ръководител на комисията по помилванията, Василев цитира думи на Йотова - "неудовлетворена е от нивото на прозрачност, публичност и аналитичност". Може би нивото на прозрачност е било прекалено високо и е трябвало да бъде намалено, каза той.

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По повод мерките, които ще предложи правителството за намаляване на цените на горивата, Василев коментира, че още не е ясно колко са конкретни мерките. Това е доста закъсняла реакция, още когато се приемаше бюджетът ние казахме, че трябва да има антикризисен пакет, защото за никой не беше изненада, че вследствие на войната в Иран ще се вдигнат цените на горивата, добави той.

През 2022 г. дадохме 25 стотинки отстъпка за бензиноколонката за евтините горива, а не на премиумните, и това помогна на българските шофьори, посочи Василев.