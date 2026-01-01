Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи остри критики към вицепрезидента Илияна Йотова заради случаи на помилване на осъдени за престъпления, свързани с наркотици.

В публикация във Facebook Василев твърди, че на 6 февруари 2025 г. Йотова е помилвала „втори наркодилър, рецидивист и част от ОПГ“. По думите му преди присъдата за наркоразпространение същият човек е имал и друга присъда за причинена смърт при пътнотранспортно произшествие.

„Освен тези два случая има общо 5 случая на помилвани, осъдени за престъпления, свързани с наркотици по чл. 354а, или за наркотрафик. 5 от общо 28 помилвани“, посочва Василев.

Той поставя под въпрос аргументите, свързани със здравословното състояние на затворниците, и критикува опита отговорността за решенията да бъде прехвърлена върху медицинската комисия.

Според Василев медицинската комисия изготвя доклад за здравословното състояние на лишения от свобода, но не преценява дали той ще извърши ново престъпление, дали се е поправил или дали трябва да бъде помилван.

„Медицинската комисия и Комисията по помилванията са две различни комисии“, подчертава той.

По думите му преценката и решението за помилване се вземат лично от президента или вицепрезидента.

„Помилването е запазено само за изключителни случаи, а не за всеки болен затворник. И със сигурност не за хора, които продават смърт на децата на България“, пише Василев.

В края на публикацията той заявява, че страната има нужда от президент, който да има „правилна преценка и морал“, както и „доблестта да поеме отговорност за действията си“.