Връщането на тленните останки на цар Самуил е наистина един изключителен исторически момент за българската държава. Момент, който по-скоро обединява нацията, хората, българите около идеята за единството на нацията. Цар Самуил е фигура, която е доста емблематична в българската история. Всички усилия, които бяха направени за това тленните останки на цар Самуил да пристигнат на родна земя, е изключителен момент за българите. Чисто емоционално това беше ден, който беше зареден с изключителна емоция. Тя се усещаше във въздуха, това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в "Денят започва с Георги Любенов".

Гълъб Донев: Ръстът на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждането на еврото у нас

Всички бяха като един. Целият площад трептеше от това вълнение, заключи той.

Той допълни, че държавническата мисия е на първо място и благодари на "всички хора, които положиха неимоверни усилия през тези 60 години, за да успеем на 3 октомври да върнем тленните останки на цар Самуил в България". Това беше изключително постижение и заради това, продължи Гълъб Донев, "дни преди смъртта си да намери покой в България".

По отношение на цените в България и критиките от страна на опозицията, че те не са овладени, Гълъб Донев коментира така:

Цените в България се вдигат от много фактори. Първо, нещо, на което няма как да влияе правителството на България или който и да било - това е международната обстановка. От февруари има още един конфликт. Цените на газа и петрола скочиха неимоверно. Това повлия и на всички движения на цените на всички стоки и услуги, които са свързани с цената на газа. Това е един от факторите, които повлия на инфлацията, ръста в цените. Друг фактор е това, че все още "обираме опашките" от това обиране на цените, което беше направено през миналата година.

Еврото като валута не е виновно, заяви министърът на финансите и добави, че е "виновно правителството, което не успя да овладее спекулата, защото цените започнаха да се вдигат спекулативно, както на стоките, така и на услугите".

На въпроса докога ще растат цените, Гълъб Донев посочи, че "това е един труден процес".

Всяка една мярка, която се предприема по отношение на овладяване на цените оказва своето влияние в един продължителен период от време. Така мерките, които сме предприели по отношение на цените на горивата, те ще дадат своето отражение, следващия месец - октомври, ноември. Вече имаме позитивни наченки. Те започнаха да се задържат.

Така, че всички мерки, които се предприемат, те ще дадат отражение. Цените, дори и да не намалеят, няма да бъдат толкова бързо повишавани.

За дълга Гълъб Донев поясни, че "дълг се тегли, когато имаш дефицит".

Да припомним, че дефицитът не е рожба на сегашното управление. Дефицитът е поради политиките, които са приемани и водени.

Ние трябваше да се справим с всички разходи, които бяха в държавата, каза министърът на финансите. Първоначално ние тръгнахме от дефицит 7,4 и постепенно стигнахме до 5,7, допълни той.

Дълг се тегли срещу дефицита, за да можеш да покриеш този дефицит, който се отваря между приходната и разходната част в бюджета. Трябва да покриеш плащанията от бюджета за това, което не можеш да осигуриш с приходи от данъци, такси и други плащания.

Тези 2 милиарда и 250 милиона евро, които взехме, ще бъдат насочени изключително към разплащанията по ПВУ, към гарантиране на финансовата стабилност на системата. Ще се разплатят и проекти, свързани с европейските проекти и програми. Това ще даде възможност да заплатим и пенсии, и заплати до края на годината.

Гълъб Донев заяви, че "към днешна дата дефицитът е 2,8%. Всяка година се получава една и съща сцена, в края на последното тримесечие са съсредоточени най-големите плащания по бюджета и това е нормално да е така, защото един цикъл, един строителен процес започва през пролетта, лятото, есента приключват дейностите, престоят оценки и приемане на тези обекти, предстои тяхното плащане", обясни той. Заключи, че е нормално в края на годината да има по-голям размер на плащанията.

Целта ни е да не прехвърляме плащания от тази към следващата година. Това, което беше правено години наред. Затова е и този огромен дефицит, който имаме.

Целта на промените по отношение на ракията "не е да се забрани употребата на домашна ракия". Забраната е за това да се продава тази ракия в стопански обекти, каза министърът на финансите. Целта е да се забрани продажбата на "ракия със съмнително качество".

Дилемата прогресивно облагане или данък свръхпечалба не стои пред правителството, заяви Гълъб Донев. Приходът, който държавата е пресметнал от данък свръхпечалба стои на дневен ред, категоричен беше министърът на финансите.