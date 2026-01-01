Комисията по бюджет и финанси ще проведе извънредно заседание днес, от 10:30 ч., на което ще разгледа трите бюджета за 2027 г.

Ресорната парламентарна комисия ще разгледа на първо четене Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2027 г. Като втора точка комисията ще обсъди Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г. Трета точка в дневния ред на комисията е Законопроект за държавния бюджет на България за 2027 г.

Законопроектите са внесени от Министерски съвет на 16 ноември т.г., след по-рано днес бяха одобрени от правителството по време на извънредно заседание.

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Проектът на държавния бюджет предвижда дефицит по консолидираната фискална програма от 3,5% от БВП, икономически растеж от 2,5% и средногодишна инфлация от 4%. Държавният дълг се очаква да достигне 44,3 млрд. евро, или 31,4% от БВП. Минималната работна заплата става 660 евро, максималният осигурителен доход – 2400 евро. Предвидено е увеличение с 5% на разходите за персонал в бюджетните организации и със 7,5% на възнагражденията на педагогическите специалисти. Капиталовите разходи са в размер на 6,019 млрд. евро, а за общински проекти са предвидени 600 млн. евро.

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Бюджетът на ДОО предвижда средната пенсия да достигне 587,70 евро, което е ръст от 8%. От 1 юли 2027 г. пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило с между 7% и 8%, а минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне до 374,62 евро. Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се увеличава от 398,81 на 450 евро, минималното дневно обезщетение за безработица – от 9,21 на 13 евро, а максималното – от 54,78 на 60,76 евро. За пенсии и добавки към тях са предвидени 14,668 млрд. евро, с 1,164 млрд. евро повече спрямо 2026 г.

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Проектът на бюджет на НЗОК е с общ размер на приходите и разходите от 5,684 млрд. евро. Това е увеличение с 426,9 млн. евро, или 8,1%, спрямо 2026 г. Средствата за здравноосигурителни плащания достигат 5,411 млрд. евро, което представлява ръст от 9,7%. Здравноосигурителната вноска се запазва на 8%.

Кабинетът одобри и Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2027 – 2029 г.