Земетресение с магнитуд 6,7 бе регистрирано в Индонезия, предаде Синхуа, като се позова на германския Изследователски център по геонауки.

Силният трус е станал на дълбочина от 10 километра, в района на Танимбарските острови, в източната провинция Малуку.

Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети, нито е издадено предупреждение за вълни цунами.

Индонезия - обширен архипелаг от над 17 хиляди острова, се намира в т. нар. Тихоокеански огнен пръстен - най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани. Някои от тези трусове са смъртоносни.