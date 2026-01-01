България е на първо място в ЕС по антибиотична резистентност. Основната причина е нерационалната употреба на антибиотици.

За антибиотичната резистентност от години алармират браншови организации.

Тенденцията през последните години показва устойчиво покачване на Антимикробната резистентност (АМР) в България. Резистентността на Klebsiellа pneumoniae към карбапенеми е достигнала 69% през 2025 г., с което страната ни се нарежда на първо място в ЕС. Аналогична е ситуацията при Acinetobacter baumannii /предимно „болнична“ бактерия/, където нивата достигат стряскащите 92%, като пред нас са само Гърция и Хърватия с около 95%. Не по-малко тревожен е фактът, че за последните пет години резистентността на Steptococcus pneumoniae се е удвоила – от 17% на 41% при приложението на Еритромицин и от 11% на 23% при Оксацилин.

Основният корен на проблема е неправилното предписване на лекарства. Според Световната здравна организация поне 65% от използваните антибиотици трябва да са от групата за масово приложение. В България този дял е едва 22% в болниците и 42% в извънболничната помощ. Според доц. Иванов приемането на ясни фармакотерапевтични ръководства не търпи отлагане.

Европейският център за контрол на заболяванията отчита, че композитният индекс на АМР у нас е 58.6%, при среден за Европа едва 21.8%. Парадоксално обаче, официалните данни за инфекциите, придобити в болниците, у нас са съмнително ниски – 3.7% в интензивните отделения, спрямо 7.1% средно за ЕС.

Според експертите, реалният процент у нас трябва да е около 8%, което означава над 144 000 инфектирани пациенти годишно при 1.8 млн. хоспитализации. Укриването на инфекциите в болниците не е само български феномен, но в страни като Испания проблемът се решава успешно.

България има напредък, тъй като вече е приет Национален план за борба с АМР (2026-2029 г.), въведено е задължително електронно предписване и е стартирана реимбурсация на антибиотици за деца. Последното обаче крие рискове. Така например в списъка на НЗОК за безплатни антибиотици за деца до 7 г. попадат препарати, които СЗО препоръчва да се пазят само за краен случай. За да се коригира това, Касата трябва да поеме лекарства като Амоксицилин и Еритромицин, и да стимулира тяхното използване до препоръчителните 70%.

Болничните инфекции са глобална криза – 71% от тях се причиняват от резистентни бактерии. В ЕС те водят до 37 000 преки смъртни случая годишно, 16 милиона загубени болнични дни и щети за над 5.5 млрд. евро. Доказано е обаче, че поне 50% от тях могат да бъдат предотвратени.