САЩ и Русия се очаква да се противопоставят на опитите за въвеждане на задължителни международни ограничения върху автономните оръжия, които могат самостоятелно да разпознават, избират и атакуват цели без пряка човешка намеса. Въпросът е сред основните теми на международна конференция под егидата на ООН, която започна на 16 ноември в Женева.

Развитието на изкуствения интелект ускорява създаването на ново поколение военни технологии – от дронове и роботи до танкове и подводници, оборудвани със системи, способни да вземат решения за използването на смъртоносна сила.

Според публикация на Reuters автономни и полуавтономни оръжейни системи, подпомагани от изкуствен интелект, вече се използват във военни конфликти в Украйна, Судан и Близкия изток.

Срещата в Женева трябва да определи дали държавите ще започнат официални преговори за международно споразумение, което да забранява или регулира използването на смъртоносни автономни оръжейни системи (LAWS).

Мнозинството от 128-те държави – страни по Конвенцията на ООН за някои конвенционални оръжия, подкрепя започването на подобни преговори. Сред големите военни сили обаче САЩ, Русия и Израел се противопоставят на въвеждането на правно обвързващи ограничения. Тяхната позиция е, че действащото международно хуманитарно право е достатъчно, за да регулира използването на подобни оръжия.

Машините могат да решават кого да атакуват

Автономните оръжия са системи, които след активирането си могат да идентифицират и атакуват цели без необходимост от допълнителна команда от човек за всяко отделно действие.

Това не означава, че всички оръжия с изкуствен интелект действат напълно самостоятелно. При някои технологии човек продължава да избира целта и да разрешава атаката, докато при други системата може сама да извършва определени етапи от процеса.

Именно степента на човешки контрол е един от най-спорните въпроси в международните преговори.

Правозащитни организации предупреждават, че подобни технологии могат да доведат до погрешно разпознаване на цели, цивилни жертви и затруднения при установяването на отговорност за допуснати грешки.

„Машините никога не трябва да бъдат оставяни да решават кой да живее и кой да умре на бойното поле, но това е една антиутопична реалност, която бързо наближава“, заяви Верити Койл от Human Rights Watch.

Организацията настоява държавите да предприемат решителни действия и да поставят ясни граници пред използването на смъртоносни автономни системи.

ООН, Международният комитет на Червения кръст и папата също са изразявали тревога от развитието на подобни оръжия и са призовавали за международни правила.

Защо САЩ и Русия не искат задължителен договор?

Вашингтон предпочита въвеждането на препоръки и доброволни насоки, вместо правно обвързващ международен договор. Американската позиция е, че съществуващото международно хуманитарно право вече предоставя необходимата рамка за регулиране на военните действия.

САЩ са предложили петгодишен мандат за преговори, насочени към създаването на необвързващо споразумение.

Русия също се е противопоставяла на предложенията за международен договор с конкретни задължителни ограничения. Москва обаче все още не е обявила официално позицията си преди началото на настоящата среща.

Според високопоставен западен дипломат, цитиран от Reuters, руската делегация възнамерява да попречи на Европейския съюз, който участва като наблюдател, да вземе думата по време на дискусиите.

Междувременно председателят на преговорите е предложил двегодишен мандат за изготвяне на правно обвързващ протокол.

Великобритания, Германия и Франция подкрепят започването на преговори по международен документ, като оставят отворен въпроса дали той ще има задължителна юридическа сила.

Дипломати, цитирани от Reuters, очакват трудни дискусии, но не изключват постигането на компромис до края на седмицата. Сред възможните варианти са задължително споразумение, необвързващи правила или комбинация от двата подхода.

САЩ и Русия вече са отслабвали предложения за контрол

Спорът не започва с настоящата конференция. През септември 2026 г. САЩ и Русия са настоявали за промени в проект на международен документ, предназначен да постави ограничения върху автономните оръжия.

Според разследване на американския вестник The Washington Post двете държави са участвали в продължителни преговори при закрити врата, по време на които са били премахнати редица предложени гаранции.

Сред тях са изискванията автономните оръжия да функционират предвидимо и надеждно, да се отчитат етичните съображения при използването им и хората да преглеждат военните цели, идентифицирани от изкуствения интелект, преди да бъде нанесен удар.

Според източниците на изданието промените са били извършени в рамките на около 15 часа интензивни дискусии.

Развитието предизвика опасения сред правозащитни организации, че международните усилия за ограничаване на автономните оръжия могат да бъдат лишени от най-важните гаранции за човешки контрол.

Изкуственият интелект променя бъдещето на войната

Военните технологии с изкуствен интелект вече са част от съвременните бойни действия. Те могат да подпомагат анализа на огромни количества информация, откриването на цели и управлението на безпилотни системи.

Това поставя пред международната общност въпроси, които надхвърлят традиционните правила за водене на война: кой носи отговорност, когато автономна система допусне фатална грешка, как се гарантира защитата на цивилното население и доколко е допустимо решението за използване на смъртоносна сила да бъде поверено на алгоритъм.

Международната конференция в Женева ще продължи през седмицата, като разглеждането на автономните оръжия е включено в програмата за 17, 18 и 19 ноември.

Решенията на държавите могат да определят посоката на бъдещите международни правила за използването на изкуствения интелект във военната сфера.