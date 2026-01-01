Районната прокуратура в Кърджали поиска постоянен арест за 36-годишен мъж, сложил белезници на 26-годишен мъж, съобщиха от обвинението.

Мъжът е привлечен като обвиняем и задържан за 72 часа, след като на 12 ноември закопчал с белезници по-младия мъж за греда в таванско помещение.

На 12 ноември в областния град 26-годишният мъж се намирал в дома на обвиняемия, където гостували и други техни познати.

В един момент двамата напуснали стаята, в която била компанията и се отправили към таванското помещение.

Там мъжът нанесъл на 26-годишния мъж няколко удара с електрошок, след което го завързал с белезници за дървена греда.

По-късно един от присъстващите в дома му отишъл да ги потърси, открил пострадалия и го освободил. Подаден е сигнал и е образувано досъдебно производство.

Все още не са изяснени точните причини, довели до ситуацията, в която 26-годишният мъж се е озовал завързан в таванското помещение.