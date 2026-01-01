При мащабна акция на турската полиция в 15 окръга на страната под ръководството на прокуратурата в северозападния турски град Текирдаг са арестувани 23 лица, участвали в схема за измами чрез предлагане на възможност за брак с български гражданки, съобщи агенция ДХА.
Разследването е започнало след подадени сигнали от пострадали граждани, привлечени с обещания за брак с жени от България, допълни агенцията. Впоследствие схемата ескалирала, като измамниците се представяли за служители на реда. Те убеждавали жертвите си, че „бъдещите им съпруги“ са замесени в международно пране на пари, тероризъм и измами, и ги принуждавали под предтекст за "тайни операции" да превеждат суми по различни банкови сметки.
Tekirdağ'da sosyal medyada tanıştığı Bulgaristan uyruklu kadınla evlenmek isteyen yaşlı yurttaş, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. https://t.co/75XKQRmKyS— Baba Ocağı (@babaocagicom) November 15, 2026
В рамките на разследването е установено, че първоначално по конкретни случаи жертвите са превели над 1,9 милиона турски лири (близо 35 000 евро). При последващите проверки на банковите сметки на заподозрените обаче е разкрит общ финансов оборот от 724 милиона лири (над 13 милиона евро), като придобити от престъпната дейност средства са били превеждани в чужбина чрез криптоактиви и различни портфейли за съхранение.
Иззети са множество цифрови материали и документи. След приключване на разследването в полицията задържаните са предадени на съдебните власти, като 6 от тях са поставени под постоянен арест по обвинения в „квалифицирана измама“ и „шантаж“, а останалите 17 са освободени под съдебен контрол.
От дирекцията по сигурността в Текридаг отправиха призив към гражданите да проявяват бдителност към лица, които ги примамват с обещания за брак или инвестиции, както и към такива, които се представят за служители на правоохранителните органи или държавни длъжностни лица и изискват парични средства.