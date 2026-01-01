Жители на София, останали без парно и топла вода, излизат тази вечер на протест срещу „Топлофикация София“ и ТЕЦ „София Изток“.

Организаторите призовават във Facebook хората да се съберат на Орлов мост и да блокират бул. „Цариградско шосе“ от 17:00 до 22:00 ч.

Жители на „Младост“ 1 излязоха на протест заради липса на топла вода (ВИДЕО)

В призива са изброени 20 засегнати района, сред които „Слатина“, „Гео Милев“, „Редута“, „Дружба“, „Младост“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, „Дървеница“, „Мусагеница“, Студентски град, „Подуяне“ и части от „Лозенец“. „Това не е проблем на един квартал. Това е проблем на хиляди домакинства“, пишат организаторите. Те настояват за работеща услуга срещу сметките, които плащат, и заявяват, че не искат повече обещания и оправдания.

Авария оставя нови части от София без парно и топла вода

Недоволството е заради продължителните аварии по мрежата.

След среща на 26 ноември кметът Васил Терзиев обяви, че се създава кризисен щаб с участието на общината, „Топлофикация София“ и висшите училища