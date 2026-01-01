Жители на столичния квартал „Младост” 1 излязоха на протест. Причината е липса на топла вода в част от блоковете след извършената профилактика от Топлофикация София през септември, съобщава NOVA.

По думите им след плановото пускане на водата през септември, са имали такава за едва няколко дни. Казват и че се е стигнало на разлив на топла вода зад един от блоковете. Хората трудно се справят с битовите си нужди и уточняват, че прибягват до подръчни средства.

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От "Топлофикация София" заявиха, че след приключване на годишната профилактика на топлофикационен район "София Изток" са възникнали много аварии по най-амортизираните участъци на мрежата и се налага те да бъдат отстранени последователно.

Много сигнали за липса на топла вода са били получени и от омбдусмана Велислава Делчева. От своя страна тя е сигнализирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски. От там са изискали цялостната документация за всички аварийни и планови прекъсвания на топлоподаването - причини, дата, час, продължителност, както и описание на всеки отделен случай.

Междувременно демострацията на хората продължава със заявка недоволството да продължи, ако проблемът не се разреши в спешен порядък.