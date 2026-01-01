От 1 октомври 2026 г. обновената Система за национален здравен контрол дава на инспекторите по-бърз достъп до необходимата за проверките информация, възможност да работят с мобилни устройства на място и да проследяват резултатите от предходни проверки. За гражданите тя предлага по-лесно търсене и преглед на публичните данни за обектите с обществено предназначение.

При проверка инспекторите от регионалните здравни инспекции (РЗИ) могат да виждат какво е установено преди, какви предписания са дадени и какви мерки са предприети. Констатациите и документите се съхраняват заедно с историята на проверките. Това улеснява проследяването на проблемите и осигурява необходимата информация за следващите действия.

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Работата на терен също е улеснена. Инспекторите могат да използват системата от мобилни устройства, а въведените резултати са достъпни за упълномощените им колеги в РЗИ. Така информацията се обменя по-лесно между проверяващите и администрацията и се намалява необходимостта едни и същи данни да бъдат въвеждани повторно.

За обектите от една и съща група се прилагат еднакви, предварително утвърдени критерии. Електронни контролни карти с въпроси насочват инспекторите според вида на обекта или продукта. В тях се отбелязва кои изисквания са приложими и дали са изпълнени. Резултатите остават към всяка проверка и позволяват установените проблеми да бъдат проследявани последователно.

Системата получава автоматично данни от регистрите на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Това спестява повторното им въвеждане и ограничава риска от разминавания в информацията. Чрез тази връзка се разширява и обхватът на обектите и дейностите, за които могат да се регистрират проверки:

Аптеки;

Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи;

Служби по трудова медицина;

Лица, извършващи дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД);

Обекти за производство на бутилирани води и продукти, свързани с натурални минерални, изворни и трапезни води.

Инспекторите използват данните от тези регистри при проверките, а резултатите от самите проверки се съхраняват отделно и могат да бъдат проследявани.

За гражданите публичните регистри на обектите с обществено предназначение са представени по-ясно и са организирани по области. Това улеснява намирането и прегледа на информацията за вписаните обекти.

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Достъпът до служебната информация е с повишена защита. Въведена е двуфакторна автентикация, а всеки потребител получава права според отговорностите си. Системата пази подробна история на действията и промените в данните.

Обновяването обхваща работата на над 1800 инспектори във всички 28 области на страната. В системата се поддържат данни за повече от 200 000 обекта с обществено предназначение в над 700 групи и за 39 000 лечебни заведения. Данните за лечебните заведения, заедно с историята на промените, включват над 1,5 милиона записа. Запазени са и повече от 600 000 проверки от предходната система за здравен контрол, които с тяхната история надхвърлят 2,8 милиона записа.

Надграждането е реализирано от екипа на „Информационно обслужване“ АД в изпълнение на Дейност 1 от Фаза 5 по надграждането на НЗИС, в тясно сътрудничество с Министерството на здравеопазването и представители на РЗИ.