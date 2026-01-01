Горивата у нас продължават да поскъпват и през изминалия месец, показват данните на платформата „Фюело“.

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 0,10 евро за литър или с 6,33 процента. Средната му цена се е повишила от 1,58 евро на 1 септември до 1,68 днес. Най-високата цена през изминалия месец е отчетена на 23 септември, когато този вид гориво се е продавало по 1,70 евро за литър. След това е регистрирано леко поевтиняване.

Горивата у нас поскъпнаха рязко: Дизелът достигна 1,90 евро за литър

Цената на дизела през изминалия месец се е повишила с 0,08 евро за литър или с 4,37 процента. На 1 септември дизелът се е продавал по 1,83 евро за литър, а днес се търгува по 1,91 евро. Пикът в цената е регистриран на 21 септември, когато този вид гориво се е продавало 1,96 евро за литър.

При пропан-бутана повишението за месеца е с 0,02 евро за литър или с 3,08 процента. На месечна база най-скъпо се е търгувал на 20 септември - по 0,69 евро за литър, след което цената му се е понижила до 0,67 евро за литър.

Метанът също е поскъпнал. Средната му цена е нараснала с 0,08 евро за килограм или 6,02 на сто през месеца, сочат данните на платформата. На 27 септември е отчетена най-високата цена за месеца - 1,46 евро за килограм, а към днешна дата се продава по 1,41 евро за килограм.