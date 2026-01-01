Криста Пайк е жива, но се намира в критично състояние след неуспешен опит за изпълнение на смъртната ѝ присъда в Тенеси. Това съобщиха адвокатите ѝ, според които по време на екзекуцията са били използвани най-малко седем игли, а една от тях дори се е огънала при изваждането ѝ.

50-годишната Пайк е получила животоспасяващи медицински грижи, след като екзекуцията в затвора „Ривърбенд“ в Нашвил не е протекла по план. Адвокатите ѝ заявиха, че засега не разполагат с достатъчно информация за прогнозата и точните последици за здравето ѝ.

„Криста е жива. Нямаме много информация за нейната прогноза или за здравословното ѝ състояние“, заяви адвокатът ѝ Ранди Спайви от Службата на Тенеси за защита след осъждане.

По думите му Пайк е получила мехури и изгаряния в близост до местата, където са били поставяни иглите.

Екзекуцията не успява да протече по план

Пайк е била подложена на смъртоносна инжекция с пентобарбитал. Според адвокатите ѝ медицинският екип е направил множество опити да осигури достъп до вената ѝ.

По думите на Спайви са били използвани най-малко седем игли. Една от тях се е огънала, докато е била изваждана от ръката на Пайк.

Адвокатът разказа, че след първата доза Пайк е останала в съзнание и дори е разговаряла с хората в залата за свидетели. Според него тя е благодарила на медицинския екип и се е опитвала да помогне при намирането на подходящо място за поставяне на венозен достъп.

„Тя не само беше съпричастна, но и се опитваше да помогне с инструкциите към хората, които поставяха интравенозните системи“, каза Спайви.

По думите му Пайк многократно е казвала на медицинския екип да опита по-високо в областта на рамото, тъй като смятала, че там достъпът до вената може да бъде по-лесен.

„Снощи не беше просто неефективно. Беше жестоко и мъчително. Беше и предвидимо“, заяви Спайви.

Пайк останала в съзнание

Завесите към камерата за екзекуции в затвора „Ривърбенд“ са били вдигнати в 19:27 ч. в сряда, като свидетелите са видели Пайк, привързана към носилка.

В последното си изявление тя е казала, че ще напусне света „по начина, по който е прекарала по-голямата част от живота си – влюбена“. Пайк се е описала като спокойна.

След прилагането на първата доза обаче тя е останала жива и в съзнание. В един момент е вдигнала глава и е попитала служителите дали ръката ѝ трябва да се чувства по този начин.

Към 20:26 ч. според свидетели е била приложена втора доза пентобарбитал.

Пайк е продължила да диша и да хърка зад спуснатата завеса, преди микрофонът да бъде изключен в 20:53 ч. След това свидетелите са били изведени от залата.

По-късно Пайк е била транспортирана с линейка до болница, съобщиха адвокатите ѝ.

Адвокатите: Не сме знаели какво се случва

Спайви заяви, че комуникацията с Пайк е била затруднена в продължение на около 40 минути след първоначалното приложение на медикамента.

„Нямах представа кога или дали медицински специалисти са започнали да помагат на Криста“, каза той.

Адвокатът допълни, че му е отнело около седем минути и е трябвало да премине през шест заключени врати, за да се свърже с останалата част от правния екип.

По думите му до 20:50 ч. не е получил потвърждение, че линейка е била изпратена за Пайк.

Адвокатите очакват да получат повече информация за състоянието ѝ през следващите часове.

Защо Криста Пайк е осъдена на смърт

Пайк е осъдена на смърт за убийството на Колийн Слемер през 1995 г. Двете са се запознали, докато са били в програмата Knoxville Job Corps в Тенеси.

Пайк е прекарала около три десетилетия в затвора, след като е получила смъртна присъда.

Адвокатите ѝ сега призовават губернатора на Тенеси Бил Лий да замени смъртната ѝ присъда с друга форма на наказание.

Те заявяват, че първият приоритет е Пайк да се възстанови достатъчно, за да може сама да участва в обсъждането на следващите си правни стъпки.

„Искаме да обмислим това и искаме да се уверим, че Криста ще се възстанови и ще има някаква представа какво иска“, заяви Стивън Ферел от Федералните обществени защитници за Източния окръг на Тенеси.

Засега няма публично потвърдена информация за точната причина, поради която екзекуцията не е успяла да бъде доведена докрай, нито за дългосрочната прогноза за състоянието на Пайк.