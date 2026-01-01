Ледената кралица Фейгин и един от най-култовите участници в историята на „Игри на волята“ - Чикагото , гостуват на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Двамата напуснаха рано звездния турнир, но в студиото компенсират с откровени признания за любовта, славата, пластичните корекции и тайните от света на „Игри на волята“.

Една от най-коментираните теми около Фейгин най-накрая получава своя отговор. Двукратната олимпийка разкрива кой е мъжът до нея и говори откровено за личния си живот пред Генерал Ръждавичка.

Чикагото също няма как да избяга от горещия стол. Миньорът със златната усмивка говори без притеснение за естетичните интервенции, които е правил през годините, и разкрива колко пластични корекции има зад гърба си. Къде е границата между суетата и прекаляването и останало ли е нещо, което все още иска да промени във външния си вид?

След участието си в няколко риалити формата Чикагото разказва и как славата е променила живота му. Как реагира на вниманието на фенките, свикнал ли е с хейта и какво би казал на хората, които продължават да влагат енергия в негативни коментари за него?

Но едно от най-любопитните разкрития в епизода е свързано с мистериозната стая №1. Чикагото най-накрая повдига завесата около нея и разкрива каква е тайната, която се крие там. Какво има зад гардероба и защо стаята се превръща в толкова любопитна тема около него?

Фейгин и Чикагото се връщат и към краткото си приключение в звездния турнир на „Игри на волята“. Двамата разказват как са реагирали, когато жребият ги събира в двойка, какво се обърква в битката им и биха ли искали съдбата отново да ги изпрати заедно на Арената.

Чикагото говори и за Марио и разкрива как го е подготвял преди участието му в „Игри на волята“, а Фейгин отговаря на въпроса коя според нея е най-голямата звезда, излязла от предаването.

Кой е мъжът, спечелил сърцето на Фейгин? Колко пластични операции има Чикагото? И каква всъщност е голямата тайна на стая №1?