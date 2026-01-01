Октомври месец може да има корекция, може и да няма корекция на отчета за разходите за държавния бюджет за 2025 г. Това заяви от трибуната на Народното събрание вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в отговор на въпрос от Теменужка Петкова от ГЕРБ. Между тях възникна словесен спор.

На 23 септември Министерски съвет прие отчета за изпълнението на Държания бюджет за 2025 г. и това, което съдържа този отчет са, данните, с които към момента разполага и Министерство на финансите. Да, има уточняващ абзац, че данните могат да бъдат променени в зависимост от това какво ще установи Сметната палата при проверка на разходите в някои структури и тези одити са възложени от Народното събрание. Надявам се, че те ще приключат в срок, така че Министерски съвет, Министерство на финансите, НСИ и Евростат да могат да разполагат с тези данни“, посочи Донев.

По думите му ако отчетът и ако резултатите от проверката покажат, че няма никакво разминаване, съответно отчетът за 2025 г. е такъв, какъвто беше приет от МС на 23 септември, данните – да, са такива. „Но ако се окаже, че има скрити разходи, които не са осчетоводени през 2025 г., каквато е била практиката, то съответно ще има промяна по отчета за разходите за държавния бюджет за 2025 г. Това ще бъде направено официално от независимия одитен орган на България – Сметна палата, съответно от националната статистика и от Евростат“, заяви още финансовият министър.

Според Петкова обаче това не са отчетни данни, а „манипулирани данни“. Тя заяви, че разполагат с доказателства и ще сезират компетентните европейски институции.

„Това няма да бъде добре за България! Помислете накъде тласкате страната“, посочи още депутатът от ГЕРБ.

Министър Донев й отговори, че не може от такава висока трибуна да се внушава съмнение към основните институции в България, които работят с официални, счетоводни документи.

„Дали ще бъде срам за България показването на истината, ако истината е такава, нека да стане ясно какво сме правили през годините. Това е обективната истина, която ще бъде доказана от независим орган за одит в държавата. Задачите, които са възложена на Сметната палата са възложени от Народното събрание“, допълни Гълъб Донев.