Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран може да има връзка с втория пилот на самолет „Флайдубай“, който според разследващите е опитал да разбие машината по време на полет за Израел, предаде Асошиейтед прес.

Властите разследват мотивите на втория пилот, който нападна капитана на самолета. При нападението машината започнала рязко да губи височина, преди другите хора на борда да успеят да овладеят ситуацията и да приземят самолета в Саудитска Арабия.

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На въпрос на журналисти в Белия дом дали е бил информиран за евентуални връзки между извършителя на нападението и Техеран, Тръмп отговори, че случаят все още се разследва.

„Работим по въпроса в момента. Бих казал, че според това, което чувам, отговорът е „да“, но все още работим по въпроса, заяви американският президент, без да представи подробности или доказателства за предполагаема иранска връзка.

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Попитан дали САЩ ще отвърнат, ако бъде установено, че Техеран стои зад нападението, Тръмп заяви: „О, ще бъдат ударени“ и то много тежко, не се притеснявайте.“

„Просто ги попитайте. Те знаят какво се е случило. Ще бъдат ударени много тежко“, добави той.