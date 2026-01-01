Съставният показател за разходите по новите жилищни кредити за домакинствата в еврозоната се повиши с 6 базисни пункта до 3,60 на сто през август 2026 г. Показателят за новите кредити за предприятия остана почти без промяна на равнище 3,77 на сто, сочат публикувани днес данни на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Лихвеният процент по новите потребителски кредити за домакинствата нарасна с 33 базисни пункта до 7,92 на сто.

При жилищните кредити с плаваща лихва и първоначален период на фиксиране до една година лихвеният процент се повиши със 17 базисни пункта до 3,86 на сто. Увеличението отразява както промените в лихвите, така и измененията в относителния дял на новите договори в отделните държави.

Лихвата по жилищните кредити с първоначален период на фиксиране над една и до пет години остана почти непроменена на равнище 3,60 на сто. При фиксиране над пет и до десет години тя се повиши с 6 базисни пункта до 3,80 на сто, а при период над десет години нарасна с 8 базисни пункта до 3,43 на сто.

Съставният лихвен процент по новите срочни депозити на домакинствата се увеличи с 4 базисни пункта до 2,18 на сто. При депозитите със срок до една година той остана почти непроменен на равнище 2,13 на сто.

Лихвата по депозитите, подлежащи на изплащане с тримесечно предизвестие, се повиши със 7 базисни пункта до 1,25 на сто. При овърнайт депозитите на домакинствата тя остана почти без промяна на равнище 0,29 на сто.

При новите кредити за предприятия над 1 млн. евро с плаваща лихва и първоначален период на фиксиране до три месеца лихвата се понижи с 14 базисни пункта до 3,34 на сто. За кредити със същия размер и период на фиксиране над три месеца и до една година тя спадна с 6 базисни пункта до 3,78 на сто.

Лихвеният процент по новите фирмени кредити над 1 млн. евро с първоначално фиксиране над десет години остана почти непроменен на равнище 3,74 на сто.

При кредитите до 250 000 евро с плаваща лихва и първоначален период на фиксиране до три месеца средната лихва се повиши с 10 базисни пункта до 3,93 на сто. Увеличението се дължи както на промените в лихвените проценти, така и на измененията в тежестта на новите договори.

Лихвата по новите кредити за еднолични търговци и неперсонифицирани сдружения с плаваща лихва и първоначален период на фиксиране до една година нарасна с 4 базисни пункта до 4,33 на сто, главно заради промени в относителния дял на договорите.

Съставният лихвен процент по новите срочни депозити на предприятията остана почти непроменен на равнище 2,25 на сто. При депозитите със срок до една година той се задържа на 2,24 на сто, а при овърнайт депозитите остана 0,61 на сто.

ЕЦБ уточнява, че средните лихвени проценти по новите договори се претеглят според техния размер. Поради това месечните изменения отразяват не само движението на лихвите, но и промените в относителния дял на договорите в отделните държави. Публикацията включва и ревизии на данни за предходни периоди.