Италианската актриса Моника Белучи отдавна е сред символите на естествената красота и женствеността. На 62 години тя продължава да впечатлява с визията си, а подходът ѝ към храненето и тренировките е далеч от строгите режими, които често се свързват с поддържането на форма.

Верна на италианските си корени, Белучи не се отказва от пастата, десертите и чаша хубаво вино. Самата тя неведнъж е говорила открито за отношението си към храната и тялото.

Още през 2015 г. актрисата споделя своята философия за добрия живот:

„Хранете се добре, пийте добре, правете добър секс и се смейте много!“

„Истината е, че обичам торти и паста, по някоя чаша вино и съвсем от време на време цигара“, казва тя пред „Телеграф“.

Пет хранения на ден

Вместо да се подлага на строги диети, Белучи залага на умереността. Тя е споделяла, че предпочита да се храни няколко пъти дневно – със закуска, обяд, вечеря и две по-малки хранения между тях.

Хранителният ѝ режим е близък до средиземноморския модел – с много зеленчуци, плодове, постни протеини и зехтин. В менюто ѝ присъстват и продукти, богати на полезни мазнини, сред които ядки и авокадо.

За Белучи ключът е в количеството. Контролът на порциите ѝ позволява да се наслаждава на любимите си храни, без да прекалява.

Така актрисата не изключва напълно нито пастата, нито десертите, нито виното.

Малко упражнения, но редовно

Белучи никога не е била привърженик на изтощителните тренировки. Вместо това тя предпочита активности, които ѝ носят удоволствие и помагат за поддържането на добра подвижност.

Актрисата практикува пилатес, а също така обича да плува. По думите ѝ тя прекарва около 45 минути в басейна няколко пъти седмично.

„Разбира се, тренирам малко и спазвам диета, когато трябва да работя, но не съм обсебена“, казва Белучи пред The Sunday Times.

„Винаги съм била жена с извивки, никога не съм била толкова кльощава. Това е моята природа. Искам да остарея спокойно.“

Актрисата признава, че с напредването на възрастта приоритетите се променят.

„Когато си на 50 или 60, нямаш същите нужди, както когато си на 20“, казва тя.

„Предпочитам да остарея хиляди пъти“

Белучи открито говори и за остаряването – тема, която според нея не бива да се възприема като нещо негативно.

В интервю за Harper's Bazaar España тя определя филмовата индустрия като „изкуствена“ и признава, че за някои жени приемането на възрастта може да бъде трудно. Според нея обаче няма реална алтернатива на естествения процес.

„Или остаряваш и приемаш процеса с достойнство, или умираш. Погледнато така, предпочитам да остарея хиляди пъти“, казва тя със смях.

За Белучи остаряването е преди всичко привилегия.

„Остаряването означава, че имаш късмета да си жив и да имаш хоризонт. Освен това зрелостта носи със себе си прекрасен дар: непривързаност.“

Актрисата смята, че с времето човек започва да гледа на живота от различна перспектива.

„Понякога, когато остарееш, преставаш да бъдеш просто актриса и се превръщаш в зрител на света. Това те кара да виждаш всичко от друга гледна точка.“

Повече роли за зрелите актриси

Според Белучи отношението към по-възрастните актриси постепенно се променя.

„В миналото беше почти невъзможно актрисите да имат кариера след 40-годишна възраст“, казва тя.

Като примери тя посочва френските актриси Катрин Деньов, Изабел Юпер и Фани Ардан, които продължават да работят активно и да бъдат лица на големи филмови и рекламни проекти.

„Разбира се, една зряла жена има завладяващи истории за разказване и публиката иска да види тези реалности на големия екран“, казва Белучи.

Какво означава да се чувства красива?

За Белучи красотата не се изчерпва с външния вид.

„Това надхвърля начина, по който хората те възприемат. Важно е какво чувстваш вътре в себе си“, споделя актрисата.

Тя свързва усещането за красота с пълноценния живот – с любовта към семейството, приятелите, децата и малките ежедневни удоволствия.

„Мисля, че става въпрос за това да имаш обогатяващ вътрешен живот, страст, която те вдъхновява, да гледаш как децата ти растат, да съзерцаваш морето, да имаш приятели и семейство, което обичаш – пълноценен женски живот.“

С годините, казва тя, човек започва да оценява неща, които в младостта приема за даденост.

„Събуждаш се сутрин и това, че си здрав или че се наслаждаваш на аромата на кафе, се превръща в причина за благодарност. Но това се разбира едва с времето.“

✨ Monica Bellucci quitte son hôtel pour le Vogue World à Milan



Monica Bellucci a été aperçue quittant son hôtel à Milan, en direction du Vogue World. L’actrice italienne a attiré tous les regards avant de rejoindre l’événement. 📸🇮🇹#Closer #Bestimage #MonicaBellucci… pic.twitter.com/j0CvOGLXEd — Closer France (@closerfr) September 23, 2026

Връзката с Тим Бъртън

В личния живот Белучи също премина през значими промени през последните години.

Актрисата и холивудският режисьор Тим Бъртън обявиха раздялата си през миналата година в съвместно изявление.

Двамата започнаха връзката си през 2023 г., а Бъртън режисира Белучи във филма „Бийтълджус“ – първия им съвместен проект.

Последно двамата бяха заснети заедно през юни 2025 г., когато Бъртън целуна Белучи по бузата на сцената на 71-вия филмов фестивал в Таормина.

Те се запознават още през 2006 г., но според публикации отношенията им стават романтични след среща на фестивала „Люмиер“ в Лион през октомври 2022 г.

През юни 2023 г. Белучи потвърди връзката им пред Elle France.

„Това, което мога да кажа, е, че съм щастлива, че срещнах този човек“, заяви тя.

„Това е една от онези срещи, които рядко се случват в живота. Познавам човека, обичам го, а сега ще се срещна и с режисьора – започва ново приключение.“

„Обичам Тим. И изпитвам голямо уважение към Тим Бъртън.“

В „Бийтълджус“ Белучи играе Делорес – бившата съпруга на героя Бийтълджус, изигран от Майкъл Кийтън.

Преди връзката си с Бъртън Белучи беше с френския художник Никола Лефевр, с когото се раздели през 2019 г.

Преди това актрисата беше омъжена за френския актьор Венсан Касел. Двамата се запознават през 1996 г. на снимачната площадка на филма „Апартаментът“ на Жил Мимуни.

Те сключват брак през 1997 г. и имат две дъщери – Дева, родена през 2004 г., и Леони, родена през 2010 г.

Белучи и Касел се разделят през 2013 г.