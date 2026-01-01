Общо петима миньори са загинали, след като вчера следобед се срути галерия във въглищна мина в района на градчето Сома в окръг Маниса (Западна Турция), съобщи турската държавна телевизия ТРТХабер, като се позовава на съобщение на валийството в Маниса.

Две от телата са били намерени снощи, а още трима загинали са били открити от спасителните екипи рано тази сутрин.

Други двама миньори, които са били в мината по време на срутването, са успели да излязат и са били настанени в болница. Единият от пострадалите е бил изписан, а другият е оставен на лечение, но без опаснсост за живота.

В операциите, ръководени от областната дирекция за действия при кризи и бедствия (AFAD), са били включени 756 души персонал и 76 превозни средства. По информация на Хаберлер при спасителните действия е използван подземен апарат за разчистване на отломки М5, доставен от областната дирекция на AFAD в Измир.

Съобщава се, че в мината вече няма други работници.

По нареждане на републиканската прокуратура в Маниса е започнало разследване за причините за аварията в мината.

Градчето Сома е стратегически важен център на въгледобива и енергетиката на Турция, в който по статистически данни се добиват около 22 процента от въглищата в страната.

През май 2014 г. в този район стана най-смъртоносният инцидент в историята на турския въгледобив, при който загинаха 301 миньори.