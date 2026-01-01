Областният управител на Смолян Георги Пепеланов ще сезира прокуратурата, икономическа полиция и други компетентни институции за извършване на проверки по случая със СУ „Димитър Благоев“ в Доспат.

Той посочи, че сигналите ще бъдат свързани с непреведената на училището държавна субсидия за септември и с разходването на средства по проекта за изграждане на физкултурен салон.

„Ситуацията в Доспат с училището е сериозна“, каза Пепеланов. По думите му държавата предоставя ежемесечно субсидията за делегираните дейности до 5-о число на текущия месец, след което Общината трябва до седем работни дни от получаването на средствата да ги предостави на училището.

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Областният управител каза още, че е получил сигнал от директора на училището Ярослав Първанов, че субсидията за септември все още не е преведена. „Ако се случи срив в самото училище, вината е единствено на кмета за това, че към днешна дата субсидията за септември още не е преведена“, заяви Пепеланов.

Той каза още, че е направил справка за останалите общини в област Смолян и според нея подобен проблем няма и средствата се предоставят на училищата веднага след постъпването им от държавата.

Вторият въпрос, за който областният управител ще сезира институциите, е изграждането на физкултурния салон на училището. Пепеланов заяви, че се е запознал с документи, които според него показват увеличение на стойността на строителството чрез анекси към договора. Той настоява компетентните институции да установят как са разходвани държавните средства и как са възникнали задълженията на училището по проекта.

„Прокуратура, АДФИ, икономическа полиция - всички държавни институции ще бъдат сезирани, за да се установи какво се случва и защо“, каза областният управител.

Както БТА съобщи вчера, директорът Ярослав Първанов предупреди за възможност средищното училище да преустанови работа заради липсата на средства за заплати, храна, транспорт, отопление и други текущи разходи.

Началникът на РУО-Смолян Ралица Данчева потвърди, че държавната субсидия е преведена на общините в началото на септември и средствата е трябвало да бъдат предоставени на училището в рамките на седмица.

В позиция, публикувана днес, кметът на Доспат Елин Радев заявява, че средства за училището има, и че е невъзможно то да спре работа. По думите му Общината е поискала от ръководството на СУ „Димитър Благоев“ финансова информация за размера и основанието на поетите от училището задължения и начина, по който се предвижда те да бъдат изплатени.

Радев посочва, че след предоставянето на справките ще бъде установено реалното финансово състояние на училището и ще бъдат взети законосъобразни решения. Кметът отхвърля твърденията, че действията на Общината целят затрудняване или закриване на училището, и заявява, че то ще продължи да бъде подкрепяно.