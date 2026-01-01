Здравните досиета на над 750 000 граждани са достъпни през мобилното приложение „еЗдраве“. Това съобщиха от „Информационно обслужване“ АД. Общият брой на активните потребители вече достигна 485 000, а останалите са свързани към тях профили, чрез които родителите могат да следят здравните данни на своите деца до 18-годишна възраст.

Данните показват, че само за последните шест месеца потребителите на приложението са се увеличили с 50%, което е показател за нарастващото доверие към електронните здравни услуги и все по-активното използване на възможностите на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Анализът сочи, че все повече граждани се възползват от възможността да следят информацията в собственото си здравно досие и да имат по-пряк достъп до данните за получената медицинска помощ. Най-активните потребители са жените на възраст от 31 до 50 години.

Приложението е създадено и се развива от „Информационно обслужване“, дружество в системата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ), като част от политиката на министерството за удобни и прозрачни електронни услуги за гражданите. Чрез „еЗдраве“ гражданите имат пълен достъп до вписаните в НЗИС електронни здравни записи за извършени медицински прегледи, електронни рецепти, направления, лабораторни изследвания, ваксинации и други здравни данни. Приложението позволява на потребителите да разполагат с цялата си медицинска история на едно място и по всяко време, директно от мобилното си устройство.

Активирането на приложението „еЗдраве“ става чрез квалифициран или облачен електронен подпис, както и в офисите на „Информационно обслужване“, регионалните здравни инспекции и районните здравноосигурителни каси. Планира се този месец да бъде активиран модулът „Дентално лечение“, в който потребителите ще могат да видят извършените им дентални прегледи, дейности и процедури, зъбен статус и др.

Нова възможност в приложението за онлайн подаване на сигнали за нерегламентирани дейности беше активирана през август, като чрез нея гражданите са подали 1760 сигнала за съмнения за нарушения. Контролните органи на Националната здравноосигурителна каса са образували 560 проверки по сигналите. Най-много сигнали са подадени за прегледи, резултати от направления и хоспитализации за лечебни заведения от София, Варна, Пловдив и Бургас.