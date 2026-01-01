Прокуратура обвини и задържа 47-годишен мъж, шофирал след употреба на голямо количество алкохол в София, съобщиха от обвинението.

На 30 септември, обвиняемият е шофирал по бул. „Черни връх” с 3,21 промила. Обвиняемият е отказал да даде проба за изследване в болница.

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За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 5 години и „глоба“ в размер от 2000 до 10 000 лева.

Мъжът е осъждан три пъти за идентични деяния и е изтърпявал ефективни присъди по тях, като последната е влязла в сила през 2023 г.

Той е задържан за 72 часа, като му е поискан постоянен арест.