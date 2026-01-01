България ще продължи активното структуриране на инвестиционното намерение с „Райнметал“, стъпвайки на водещата роля на Германия като ключов външнотърговски партньор и пряк чуждестранен инвеститор за страната. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на парламентарния блицконтрол.

„Райнметал“ е един от основните технологични и индустриални лидери и гиганти в сферата на отбранителната индустрия. Германия, от друга страна, е основен външнотърговски партньор за българската държава, независимо коя метрика вземем – от гледна точка на търговия, също така и на преки чуждестранни инвестиции. Така че продължаваме с пълна сила активното структуриране на инвестиционното намерение с „Райнметал“, каза икономическият министър.

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Той припомни за срещата си в сряда с делегация от „Райнметал“ и посочи, че са били обсъдени актуални въпроси, свързани със структурирането на процеса и на проекта. Фокусът беше първо върху защитата на националния интерес, така че да преодолеем тези дефицити в началото на преговорния процес, които наследихме. Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България на територията на ВМЗ, заяви вицепремиерът.

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На срещата е била обсъдена и локацията на инвестиционно намерение. „Обсъдихме и предложихме нов терен, който е в близост до Бургас. Той е собственост на Министерството на отбраната, има цялата нужна прилежаща инфраструктура, така че да може в по-спешен порядък там да направим това висококачествено производство“, каза министърът. Той добави, че ще бъде осигурена пълна административна подкрепа, а обектът ще бъде обявен за такъв от националната сигурност и с национално значение, така че да мине по облекчен административен ред.

Във фокуса на разговорите са били инвестиционните приоритети. Освен завода за барут, обследвахме в детайл портфолиото на „Райнметал“, което е много богато и дава много различни възможности за пазарна реализация на продукти в България. Говорим тук за три основни, алтернативни и допълнителни инвестиции, като ще изберем една от тях вече в консултация с „Райнметал“, каза министърът. Той уточни, че става дума за сателитни технологии, които може да бъдат използвани от правителството в новосъздаващия се център за такива наблюдения в зоната "Доброславци", както и за друга продуктова гама, свързана с дронове, антидронови системи. Обсъдени са и проекти, свързани с логистични и транспортни средства, за да може да бъдат пренасочени част от българските специалисти в аутомотив сектора, за да имат те допълнителна реализация.

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Вицепремиерът съобщи, че този месец ще бъде на реципрочна визита в Германия.