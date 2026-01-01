Докато България се стреми да привлича високотехнологични инвестиции и да се позиционира като партньор в развитието на нови индустрии, страната изпраща противоречиви сигнали към германския бизнес заради поставянето под въпрос на проекта на „Райнметал“ за завод за боеприпаси. За това предупреждава евродепутатът Ева Майдел, според която подобно развитие може да има сериозни икономически и геополитически последици.

Повод за коментара ѝ е контрастът между заявките за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Германия и информацията, че най-голямата германска инвестиция в България през последните години – проектът на „Райнметал“ – е поставена под въпрос.

„Радев обсъжда с германски инвеститори високите технологии, Изкуствения интелект и „умните градове“. След срещата представителите на Германската федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия отварят българските медии, за да се ориентират в инвестиционната среда“, посочва Ева Майдел.

По думите ѝ първият сигнал, който германските инвеститори получават, е свързан с несигурност около проект, договорен само преди няколко месеца.

„Посреща ги новината, че министър от неговия кабинет поставя под въпрос най-голямата германска инвестиция в България през последните години – проекта на „Райнметал“ за завод за боеприпаси. Той твърди, че държавата няма средства за съфинансиране, а под съмнение се поставя и рентабилността на сделка, договорена само преди няколко месеца“, заявява евродепутатът.

Според Майдел това не е просто възможен риск, а политически сигнал, който България изпраща към най-голямата европейска икономика.

„Това не е хипотетичен сценарий. Това е реалност и политически сигнал, който България изпрати към най-голямата европейска икономика само в рамките на 24 часа“, коментира тя.

Евродепутатът подчертава, че договорените параметри по проекта предвиждат създаването на около 1000 нови работни места в Карловско, както и гарантирана реализация на продукцията. По думите ѝ необходимото българско съфинансиране в размер на около 420 млн. евро е било предвидено в бюджета.

„Не става ясно защо сега те не могат да бъдат осигурени, при положение че в настоящия проектобюджет са заложени значителни капиталови разходи“, посочва Майдел.

Тя предупреждава, че поставянето под риск на споразумението с „Райнметал“ може да се превърне в сериозна стратегическа грешка за България.

„Компрометирайки споразумението с „Райнметал“, българското правителство е напът да извърши огромна грешка с преки икономически, но също така и геополитически последствия. Продължаваме сами да ограничаваме възможностите си за влияние в момент, когато се решава бъдещето на общата европейска отбрана и отбранителна индустрия“, заявява Ева Майдел.

Междувременно, според нея, „Райнметал“ вече насочва вниманието си към Хърватия, което допълнително засилва риска България да загуби стратегическа инвестиционна възможност в ключов за Европа сектор.