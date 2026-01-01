Уоли Фънк
Уоли Фънк / Getty Images
Пионерката в авиацията и космическите полети си отиде на 87-годишна възраст

Уоли Фънк – американската авиаторка, която стана най-възрастната жена, летяла в Космоса, почина на 87 години. Тя е издъхнала в дома си в Грейпвайн, щата Тексас, съобщиха американски медии.

Фънк сбъдна дългогодишната си мечта за космически полет през 2021 г., когато на 82-годишна възраст участва в суборбиталната мисия на компанията Blue Origin с кораба New Shepard. С този полет тя постави рекорд за най-възрастната жена, достигнала Космоса.

Още през 60-те години на миналия век Уоли Фънк е част от групата „Mercury 13“ – жени, преминали обучение и тестове, сходни с тези на първите американски астронавти, но които не получават възможност да летят в Космоса поради ограниченията в тогавашната космическа програма.

Уоли Фънк
Getty Images

През своята кариера Фънк постига редица първенства в авиацията – тя е първата жена инспектор на Федералната авиационна администрация на САЩ и първата жена следовател по авиационна безопасност в Националния съвет за безопасност на транспорта.

Associated Press
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