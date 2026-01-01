Уоли Фънк – американската авиаторка, която стана най-възрастната жена, летяла в Космоса, почина на 87 години. Тя е издъхнала в дома си в Грейпвайн, щата Тексас, съобщиха американски медии.
Breaking News: Wally Funk, the trailblazing female pilot who, at 82, became the oldest person to fly in space, has died at 87. https://t.co/ZER7Y45xAM— The New York Times (@nytimes) July 9, 2026
Фънк сбъдна дългогодишната си мечта за космически полет през 2021 г., когато на 82-годишна възраст участва в суборбиталната мисия на компанията Blue Origin с кораба New Shepard. С този полет тя постави рекорд за най-възрастната жена, достигнала Космоса.
Trailblazing aviator Mary Wallace, or "Wally" Funk, has died.— PBS News (@NewsHour) July 9, 2026
In the early 1960s, she was among the "Mercury 13," a privately funded effort intended to train women to fly in space. The 13 women in the program undertook the same training and testing required of the seven men… pic.twitter.com/Axo2ARDBNK
Още през 60-те години на миналия век Уоли Фънк е част от групата „Mercury 13“ – жени, преминали обучение и тестове, сходни с тези на първите американски астронавти, но които не получават възможност да летят в Космоса поради ограниченията в тогавашната космическа програма.
През своята кариера Фънк постига редица първенства в авиацията – тя е първата жена инспектор на Федералната авиационна администрация на САЩ и първата жена следовател по авиационна безопасност в Националния съвет за безопасност на транспорта.