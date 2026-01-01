През 2025 г. в България са приключили делата за 28 414 извършени престъпления, показват данните на Националния статистически институт. От тях 10 313 са завършили с ефективно осъждане, 12 932 – с условно, 594 души са оправдани, а на 4 306 е наложено освобождаване от наказание.

Обвиняеми през годината са били 26 372 лица. С ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 9 295 от тях (35.2%), условно осъдени са 11 892 (45.1%), а близо 4 400 души (16.7%) са освободени от наказателна отговорност.

Броят на осъдените с влезли в сила присъди е 21 187 – с 2.9% по-малко спрямо 2024 г. Сред тях 719 са непълнолетни на възраст между 14 и 17 години, което е 3.4% от всички.

Мъже срещу жени

Осъдените мъже са 19 398, или 91.6% от общия брой, докато жените са едва 1 789 (8.4%). И при двата пола най-многобройна е възрастовата група от 30 до 39 години – 28.3% при мъжете и 30.8% при жените.

Коефициентът на криминална активност през 2025 г. е 379 осъдени на 100 000 души от наказателноотговорното население. При мъжете стойността е чувствително по-висока – 728 на 100 000, докато при жените е само 61. За непълнолетните показателят е 270 на 100 000.

Кои престъпления преобладават

Половината от наказаните деяния са общоопасни престъпления – 11 678, или 50.2%. В тази група водещи са престъпленията по транспорта и съобщенията (7 581), следвани от свързаните с наркотици (3 655).

На второ място са престъпленията против собствеността – 4 213 (18.1%), сред които най-разпространени остават кражбите. За грабежи, определяни като едни от най-тежките деяния в тази група, са осъдени 466 души.

Престъпленията против личността са 2 536 (10.9%). Сред тях с осъдителни присъди са приключили делата за 60 умишлени убийства (довършени и опити), за които са осъдени 62 лица. За причинени телесни повреди са наказани 923 души. По 89 дела за трафик на хора са осъдени 29 лица.

Наказанията

Най-често налаганото наказание остава лишаването от свобода – 16 864 души, или 79.6% от всички осъдени. От тях близо половината (44.4%) са с присъди до 6 месеца. Пробация е наложена на 2 529 лица (12%), а глоба – на 1 682 (7.9%). На доживотен затвор през 2025 г. са осъдени 3 души.

Данните са от изчерпателно статистическо изследване, което НСИ провежда на базата на информация от районните, окръжните и военните съдилища.