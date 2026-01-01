12-годишната Ани от Варна и нейното семейство вече са в новия си дом - светъл и чист, обзаведен по неин вкус и в цветовете, които тя сама си пожела преди няколко седмици.

Община Варна

На входа на кооперацията детето бе посрещнато от заместник-кмета Снежана Апостолова, която бе лично ангажирана с намирането на подходящо жилище, съобщиха от Общината.

„Да имам хубава квартира и баня, нищо друго не искам“: Мечтата на 12-годишната Ани от Варна стана реалност (ВИДЕО)

В средата на месец юни семейството получи ключове за двустаен апартамент от фонд „Резервен“ на Община Варна в широкия център на града. Още тогава Ани си пожела розова стая с легло близо до прозореца.

Община Варна

Просълзена от щастие, прекрачи прага на самостоятелната си стая, която е изцяло изпълнена според желанието й, с широко легло, практични шкафове, бюро за подготовка на домашните, телевизор.

Община Варна

Жилището бе определено за нуждите на семейството след свикване на спешна комисия от страна на Снежана Апостолова и заповед на кмета Благомир Коцев за настаняване. То се отдава на майката Николинка Николова на основание Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища срещу символичен месечен наем.

Община Варна

Апартаментът е с площ от 77 кв. м и в него, освен стаята на Ани, са разположени още входно антре, дневна и кухня с трапезария, баня с тоалет, дрешник и балкон. Ремонтът и обзавеждането бяха извършени за кратко време с финансовата помощ на от една от националните телевизии по линия на популярен реалити формат.

Сбъдната мечта след трудностите: 12-годишната Ани и семейството ѝ получиха нов дом във Варна (СНИМКИ)

Кампанията в подкрепа на Ани продължава, като в нея са ангажирани както Община Варна, така и неправителствени организации и активисти, народни представители от Варна, екипът на телевизията и др. Продължава и борбата за живота и здравето на момиченцето, което страда от тежко сърдечно заболяване.

Припомняме, че въпреки тежката диагноза, Ани прекарва голяма част от живота си в болница. Тя самата нарича детското отделение на „Св. Марина“ свое „второ крило“. „В интензивното съм била поне три пъти, а в отделението за пневмонии - десетки пъти. Там ми е като втори дом“, споделя тя.

Лекарите, които я лекуват, описват случая ѝ и в научна публикация заради рядкостта на заболяването. Според тях детето се нуждае от постоянни грижи и строг контрол.

Същевременно семейството се сблъсква и с административни трудности - последното ТЕЛК решение определя 80% нетрудоспособност с чужда помощ за срок от една година, което според лекари не отразява реалното състояние.

Въпреки тежките медицински прогнози, новото общинско жилище дава на семейството първа реална надежда за по-добри условия на живот. Според лекарите подобряването на средата е ключово за състоянието на Ани.

Ако искате да помогнете на Ани и семейството ѝ, може да преведете средства по следната банкова сметка:

Банка: DSK BANK

IBAN: BG32STSA93000030922241

SWIFT: STSABGSF

Титуляр: Фондация „Открито сърце“

Open Heart Fund

Основание: Дарение за Ани от Варна