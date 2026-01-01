Общинският съветник Ваня Григорова алармира пред журналисти, че в Столичното предприятие за третиране на отпадъци се извършва незаконно зариване на отпадъци, което запълва депата изключително бързо, а предприятието укрива тази дейност и не плаща дължимите такси на държавата. От Столична община отговориха, че „ако тима чадър, то той вероятно е „плажен“ и под него е много горещо, а твърденията на Григорова нарекоха „алтернативна реалност“.

Ваня Григорова заяви, че директорът на предприятието Николай Савов е изслушан във вторник в комисията по околна среда на СОС. след като Пламена Терзирадева от „Спаси София“ и общинският съветник Антон Хекимян от ГЕРБ са отправили писмо с въпроси заради поредица от видеа и снимки, получени от служители на завода, които свидетелстват за тежки нарушения.

Григорова показа снимки, според които бункерите за отпадъци са препълнени, като отпадъци се изсипват пред тях, а не вътре. Григорова заяви, че фадрома товари отпадъци на друг камион, който ги закарва директно на депото за зариване. „Това е незаконно. Това е екологично престъпление“, подчерта тя. Според Григорова по този начин депата се запълват изключително бързо, а заводът укрива дейността си и не плаща дължимите такси на държавата.

Тя показа и снимки на камиони със замърсените и изхабените гуми, които са карали по улиците на София. Тя цитира отговора на директора на завода, който заявил, че „нормално е гумите да са такива, тъй като тези камиони карат по боклуци“. Според нея директорът посочил още, че са купени гуми втора употреба, тъй като новите гуми по 800 лева се спукват. Според служителите те отиват на работа час и половина преди смяната, сменят гуми, наливат масла в машините и едва тогава започват работа, което не е в тяхната длъжностна характеристика, каза Ваня Григорова.

Тя зрази съмнение, че структури на Министерството на околната среда и водите разпростират "чадър" над ръководството на завода. Григорова заяви, че не е подавала сигнал до РИОСВ – София, но въпреки това от инспекцията са извършили проверка и не са констатирали нарушения. „Аз няма как да нямам съмнение, че предприятието само е предизвикало тази проверка, за да има индулгенция за това, което прави“, каза тя.

Общинският съветник призова заместник-кмета по екология Николай Неделков, както и кмета Васил Терзиев, да вземат отношение за случващото се в завода. „Не може с пиар, не може с прожектиране на алтернативни реалности да се ръководи община и да се ръководи завод за отпадък, който струва стотици милиони левове. Това е инвестиция, която трябваше да ни предпази от зариването на столицата с боклук. Очевидно това не се случва“, заяви Григорова и определи случващото се като екологично и финансово престъпление.

Отговорът на Столична община

От Столичната община отговориха, че подобни опити за създаване на „алтернативна реалност“ грубо пренебрегват фактите и технологичните процеси на едно индустриално съоръжение.

Разпространените снимки, които се представят като доказателство за безпорядък, всъщност показват бали с RDF гориво и рециклируеми материали, чието временно разполагане по технологичните алеи е част от работата на завода при засилено производство. Важно е да се подчертае, че в оригиналния проект на завода никога не са били изграждани специални съоръжения за дългосрочно съхранение на RDF, поради което неговото оперативно управление е поверено на експертния екип на предприятието, който в рамките на мандата на кмета Васил Терзиев постигна безпрецедентни резултати в интерес на града, се посочва в позиция на СО.

„Относно твърденията за институционален „чадър“ от страна на РИОСВ, фактите сочат точно обратното – в текущия мандат заводът е подложен на безпрецедентен контрол. Докато при предишното управление държавата е извършила едва 4 проверки за 8 години, за последните две години проверките от РИОСВ са над 20,“ цитиран е да казва заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков. Той поясни, че последната инспекция от тази седмица е приключила с констатация, че всички дейности — от приема до депонирането — се извършват в пълно съответствие с комплексното разрешително.

„Ако това е чадър, то той вероятно е „плажен чадър“, под който за нарушителите е доста горещо,“ допълни Неделков.

Именно през този мандат СПТО не само осигури оперативен капацитет по време на кризата със сметосъбирането, но и удължи живота на депото до 2029 г., при заварени прогнози за изчерпване на капацитета му още през 2024 г.. Работата на завода не е спирала нито за минута: през 2025 г. е регистриран нов исторически рекорд от предадени за оползотворяване над 113 000 тона RDF, а данните за първите шест месеца на 2026 г. показват предадени 42 020 тона, което е значително над нивата от същия период на 2022, 2023 и 2024 година, се казва още в позицията на СО.

Столична община

Заместник-кметът е категоричен, че внушенията за финансови нарушения също не отговарят на истината: „Несъстоятелни са и внушенията за укриване на такси от държавния бюджет. Отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО се събират в целеви сметки на Столична община и се използват единствено за управление и закриване на депата, без да имат отношение към републиканския бюджет.“

Управлението на завода не само е стабилизирано в последните две години, но и доведе до 5 пъти по-високи приходи от рециклируеми материали (над 1.7 млн. лв. за 2024–2025 г.) и спестени 4 млн. лв. разходи само за първите месеци на 2026 г. чрез прекратяване на неизгодни договори, добаят от Столична община и са категорично, че няма да допуснат политически внушения и манипулативни интерпретации да подменят фактите за възстановяване на контрола, повишаване на ефективността и модернизация на системата за управление на отпадъците. Резултатите на СПТО са видими, измерими и в интерес на гражданите на София, завършва позиията.