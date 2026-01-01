Спипаха извършител на крупна взломна домова кражба в пловдивско село, съобщиха от полицията.

Работата по случая е започнала след подаден сигнал за противозаконно влизане в жилище в село от Община Родопи.

Откраднати са голямо количество златни накити, колекция от позлатени монети, боен пистолет с боеприпаси, луксозни ръчни часовници и известна парична сума в евро и щатски долари.

ОД на МВР-Пловдив

Според предварителната информация посегателството е било извършено след разбиване на входна врата и две каси, в които се съхранявали част от задигнатите вещи.

При първоначалния оглед на местопроизшествието полицаите се натъкнали на опит за заличаване на следите чрез третиране с препарати и пяна от пожарогасители.

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Въпреки това били иззети качествени веществени доказателства, които насочили разследващите към автора на обира - 46-годишен пловдивчанин, с предишни регистрации в полицията и осъждан.

ОД на МВР-Пловдив

Часове по-късно, при проведени оперативно-издирвателни действия е установено местонахождението на автомобила на заподозрения - паркиран в подземен паркинг на търговски комплекс в столицата.

Действията по задържането на мъжа са били внимателно планирани и прецизно изпълнени от служители на сектор „Престъпления против собствеността” в ГДНП, като целта е била той да не употреби откраднатото бойно оръжие.

ОД на МВР-Пловдив

От колата му е иззета откраднатата чужда собственост. Допълнително, при претърсване в автомобила на задържания са намерени 26 пакетчета с близо 2 грама фентанил, 0,160 грама метамфетамин и кокаин.

На мъжа е повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа.