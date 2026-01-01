Турският президент Режеп Тайип Ердоган коментира след срещата на върха на НАТО, че в Анкара са поставени основите на по-силно НАТО, в което европейските съюзници поемат повече отговорности, имат по-силни армии и си разпределят отговорността, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Според него присъствието на всички лидери на 32-те страни в Алианса показва уважението към Турция. Той каза, че за него е било изключително ценно, това че Тръмп отново е подчертал силното приятелство между тях.

Срещата на върха на НАТО в Анкара се проведе на фона на засилено напрежение в Близкия изток и продължаващата война в Украйна. Сред основните теми бяха укрепването на отбранителните способности на Алианса, увеличаването на военните разходи от европейските съюзници и поемането на по-голяма отговорност за колективната сигурност.

Турция, която разполага с втората по численост армия в НАТО след Съединените щати и контролира стратегическия достъп между Черно и Средиземно море чрез Босфора и Дарданелите, продължава да играе ключова роля в Алианса. Анкара се стреми да запази балансирани отношения както със западните си партньори, така и с регионални сили, като едновременно с това засилва ролята си в сигурността на Черноморския и Близкоизточния регион.