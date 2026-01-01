Цените на петрола се повишиха с над 1 процент в азиатската търговия, след като САЩ нанесоха нови удари по Иран, което намали очакванията за преговори за прекратяване на войната и за пълно възстановяване на трафика през Ормузкия проток, съобщи Ройтерс.

През Ормузкия проток преди войната са преминавали около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, посочва агенцията.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 86 цента, или 1,1 на сто, до 78,88 долара за барел.

САЩ предприе нова серия удари по Иран

Котировките на американския лек суров петрол се повишиха с 85 цента, или 1,2 на сто, до 74,37 долара за барел.

И двата основни сорта петрол — Брент и американският лек суров петрол — поскъпнаха с над 1 долар в вчера, след като американските военни започнаха нови удари срещу Иран. Тогава Брент премина за кратко и нивото от 80 долара за барел.

Анализатори на Ай Ен Джи (ING), цитирани от Ройтерс, посочиха, че новите американски удари по Иран са подкрепили цените на петрола, тъй като ескалацията подкопава доверието в крехкото примирие.

Иран отвърна на ударите: Атакува бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн

Американската армия съобщи, че е осъществила удари по Иран, насочени към запазване на движението през стратегически важния Ормузки проток. Това стана часове след като президентът Доналд Тръмп заяви, че временното споразумение за прекратяване на войната е приключило.

Силите на САЩ са ударили приблизително 90 ирански военни цели, съобщи Централното командване на САЩ. Сред тях са били системи за противовъздушна отбрана, обекти за брегово наблюдение, складове за ракети и дронове, военноморски способности и военна логистична инфраструктура по иранското крайбрежие.

По-рано Иран съобщи, че е атакувал американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт в отговор на предишни американски удари по инфраструктура.

Според анализатора на Ай Джи (IG) Тони Сикамор, цитиран от Ройтерс, засиленият поток от петрол през протока през последните седмици засега е приключил, като се очаква корабособствениците да възприемат по-предпазлив подход.

Ръководителят на енергийните анализи в Ди Би Ес Банк (DBS Bank) Сувро Саркар заяви, че въпреки временното мирно споразумение между Вашингтон и Техеран значителните геополитически рискове остават. По думите му несигурността около конфликта вероятно ще продължи да подкрепя цените в краткосрочен план.

Саркар очаква рисковата премия, свързана с войната, да не изчезне напълно от цените на петрола през следващите няколко месеца, което според него ще доведе до продължаваща волатилност, въпреки обща низходяща траектория в средносрочен план.