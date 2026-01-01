Случай с британски преподавател от университета в Кембридж, обвинен в плагиатство и намерен мъртъв вчера, поражда дискусии във Великобритания, в които се намеси и британският премиер Анди Бърнам, предадоха световните агенции.

Бърнам определи смъртта на 41-годишния британец Джейсън Ардей като „трагедия“, а роднини на покойника заявиха, че той е бил жертва на расизъм и на тормоз. Бърнам обаче каза, че сега не е моментът да се правят прибързани заключения. „По-скоро е момент за размисъл, за да разберем как се стигна дотук“, добави той.

Джейсън Ардей, който беше преподавател по социология, подаде оставка на 5 август от престижния университет, в който през 2023 г. беше станал най-младият чернокож професор. Съмненията относно неговата работа се бяха натрупали с годините, включително относно дисертацията му, както и относно твърдения за професионалния му път, който дотогава беше смятан за примерен. Според неговите защитници расизмът е бил една от причините за изключително подробното разследване на професионалната му биография.

Случаят породи съмнения относно критериите за назначаване на изследователи от различни етнически и социални среди на фона на ожесточените културни спорове в британските университети.

„Джейсън беше обект на продължаваща кампания на тормоз в продължение на повече от три години, след като стана професор“, заяви семейството му. „Тази кампания на дезинформация беше непоносима за Джейсън“, добави то.

Мъжът беше открит мъртъв вчера в южната част на Лондон. Полицията съобщи, че на този етап смъртта му не се разглежда като подозрителна, като изглежда се проучват основно версиите за естествена смърт или самоубийство. Ще бъде проведено разследване, което да установи причината за смъртта.

Според кмета на Лондон Садик Хан Джейсън Ардей „е станал жертва на коварно публично унижение“.

Организацията „Противопостави се на расизма“, която ще организира възпоменателно бдение в понеделник вечерта в Лондон в памет на бившия преподавател, заяви, че смъртта му е „резултат от расистки лов на вещици“.

„Повече от седмица дясната преса, политици и крайната десница се нахвърляха срещу Джейсън, проявявайки най-краен расизъм“, заяви организацията.

Тази смърт „трябва да насочи вниманието към изключително трудната реалност, пред която са изправени чернокожите учени в университетската среда“, заяви пред Би Би Си професор Кехинде Андрюс, приятел на Джейсън Ардей и специалист по историята и политическата мисъл на чернокожите.

Асоциацията на африканските и карибските студенти и членове на академичната общност в университета в Кеймбридж заяви, че е „дълбоко натъжена“ от смъртта на Джейсън Ардей. „Той имаше забележителен академичен път“, написа асоциацията, като спомена студентите, които „му се възхищаваха“.

„Личните атаки, на които беше подложен, бяха мащабни“, заяви пред Би Би Си професор Саймън Барън-Коен, директор на Центъра за изследване на аутизма към университета в Кеймбридж.

Преди смъртта на Джейсън Ардей, който е бил диагностициран с аутизъм още като дете, Саймън Барън-Коен е предупредил за неговата уязвимост. „Не мога да стоя със скръстени ръце и да гледам как един аутист е повален на земята, докато ударите продължават да се сипят върху него“, беше написал той в Екс.

Първоначалните обвинения в плагиатство срещу Джейсън Ардей бяха отправени от американския изследовател Нейтън Кофнас, който самият беше уволнен от Кембридж през 2024 г., след като беше обвинен в расизъм.

След като първоначално защити своя преподавател и осъди „отвратителната кампания“ срещу него, Кембридж в крайна сметка започна разследване в началото на август срещу Ардей. Няколко вестника също започнаха свои разследвания и поставиха под въпрос и други негови постижения, сред които твърдението на Ардей, че е пробягал 30 маратона за 35 дни. В интервю за „Таймс“ през август Ардей каза, че е допуснал „грешки“ в академичната си работа, но настоя, че несправедливо е бил представян като „академичен измамник“.