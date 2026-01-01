Пръстени и печати на възраст няколко хилядолетия вероятно са били изработвани от желязо, паднало от Космоса. Това показва анализът на близо сто предмета, открити в 33 археологически обекта в Гърция.

Археологически разкопки на различни места в страната, включително древни гробници, разкриват, че представители на елита в гръцките и критските общества са носели украшения от метеоритно желязо, съобщава „Дъ Дебриф“.

В рамките на ново изследване, публикувано през август в „Джърнъл ъв Аркиолоджикъл Сайънс“, учените Матийо Гунел и Елени Мандзурани са проучили повече от 90 железни украшения, открити в погребални комплекси.

Редките предмети, съхранявани в различни музеи, са анализирани с преносима рентгенофлуоресцентна спектрометрия - метод за химичен анализ, който позволява да се установи съставът на материала.

Учените смятат, че около една трета от артефактите вероятно са били изработени от желязо с метеоритен произход. Сред тях има и пръстени - едни от най-ценените украшения в Средиземноморието през бронзовата епоха.

Пръстените се отличават с високо съдържание на никел, което е важен признак за използването на метеоритно желязо, тъй като то естествено съдържа по-големи количества от този метал.

Друг любопитен резултат от изследването е, че всички предмети, за които се предполага, че са направени от метеоритно желязо, са печати или пръстени с украса, съчетаващи метала със злато, сребро или бронз.

Повечето са открити в гробници заедно с други ценни предмети. Това подкрепя предположението, че подобни редки украшения са служели като символи на обществено положение, власт или авторитет.

Произходът на самото метеоритно желязо обаче остава загадка, тъй като този материал е бил изключително рядък в тогавашна Гърция.

Изследователите предполагат, че той може да е бил внасян, включително от Египет, където метеоритни фрагменти са се откривали по-често в обширните пустинни райони.

Далечният произход на материала вероятно е увеличавал още повече символичната стойност на украшенията – едновременно редки и дошли от далечни земи.

Предмети от метеоритно желязо са откривани и в Египет. Сред най-известните примери е кинжалът, намерен в гробницата на фараона Тутанкамон.